Morelia, Mich.- 26 de junio de 2025.- En respuesta a la solicitud pública del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien pidió apoyo federal para enfrentar al crimen organizado en su municipio, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, pidió evitar el “show político” y actuar con responsabilidad y estrategia.

El funcionario estatal recalcó que cualquier autoridad municipal tiene la facultad de solicitar respaldo a instancias estatales o federales en temas de seguridad, sociales o hídricos. No obstante, lamentó que algunas acciones se estén manejando de manera mediática, lo que advirtió, podría poner en riesgo las investigaciones y operativos en curso.

“Nosotros hacemos una invitación a que el tema de la seguridad no debe de politizarse. La seguridad debe combatirse y actuarse, pero con estrategia y con inteligencia y no mediatizar cosas que no ayudan en la percepción y, por supuesto, en la dinámica de la propia sociedad”, expresó tajante Torres Piña.

El secretario reveló que, hasta el momento, el gobierno estatal no ha tenido conocimiento de una solicitud formal por parte del alcalde Manzo a instancias federales, y remarcó que este tipo de anuncios públicos pueden afectar directamente el debido proceso.

“Cuando se actúa de manera mediática, corremos el riesgo de romper con el debido proceso. Ha habido casos donde se realizan detenciones y operativos, y al filtrarse información en medios, se viene abajo el trabajo de meses de investigación”, señaló.

Aunque fue mesurado en sus declaraciones, esta no es la primera vez que Torres Piña le lanza un mensaje directo al edil de Uruapan. En días anteriores, el funcionario ya había advertido al alcalde: “menos show y más trabajo”.

El secretario reiteró que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha insistido en mantener un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y que las acciones en materia de seguridad deben basarse en inteligencia, investigación y discreción.