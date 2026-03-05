Enfoque Electoral

Memorias del Proceso Electoral y Estadísticas Electorales

David Alejandro Delgado Arroyo.

Hace 35 años ingresé al INE, una de mis primeras tareas como Jefe de Departamento en 1991, fue revisar y hacer resúmenes de las Actas de Sesión de los Consejos Local y Distritales de Veracruz; encontré de todo, desde Actas que pormenorizaban lo más que podían el detalle de lo ocurrido en la sesión, hasta actas que igual no decían nada.

Por ejemplo, recuerdo un Acta de Consejo Distrital del proceso electoral 1990-1991, donde se daba cuenta que se habían aprobado Capacitadores Electorales, no reportaba si había sido por unanimidad o por mayoría, tampoco se detallaba el número ni el nombre de quienes habían sido aprobados, menos aún se daba cuenta del procedimiento para su selección; peor aún, no se fundaba ni motivaba la decisión.

El problema se mantuvo, cuando en 1992 las Juntas Distritales Ejecutivas tuvieron que hacer la memoria de aquel proceso electoral, la construcción de la estadística de lo que había sucedido fue un verdadero reto.

Quienes se integraron al IFE en 1991 eran excelentes operadores de las elecciones, pero tenían muchos problemas para el trabajo de trazabilidad, es decir, de documentar de manera certera cada uno de sus actos.

Ello fue parte de la construcción de la profesionalización del personal del Instituto, así como decisiones fundamentales, como la indicación de que todas las actas de las sesiones de los órganos colegiados fueran estenográficas, así como elaborar desde oficinas centrales del INE, los esquemas de los órdenes del día, así como los proyectos de acuerdo a tomar en los Consejos Locales y Distritales, con el propósito de que hubiese uniformidad en la información, para que pudieran elaborarse estadísticas.

Las memorias de los procesos electorales constituyen un ejercicio de transparencia y un libro blanco de cómo se ejecutan cada una de las responsabilidades legales que se le encomiendan a la autoridad electoral, es volver transparente una caja negra de procesos.

Desde 1991, el entonces Instituto Federal Electoral elaboró memorias de los procesos electorales, no solo la nacional, sino cada Junta Local y Distrital Ejecutiva elaboraba su propia memoria, con el propósito de acercar a cada región su propia información de la elección. Ese ejercicio desapareció de los órganos desconcentrados en 2012 para mantenerse solo la memoria nacional, que hacía de manera paralela a una memoria gráfica.

Respecto al último proceso electoral concurrente, el INE ha elaborado una Memoria Gráfica y Documental, que integra los dos documentos que se hacían de manera separada, misma que es complementada con la Plataforma de los Conteos Censales de Participación Ciudadana y con el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones; instrumentos que fueron presentados por las Juntas Local y Distritales de Michoacán a nivel estatal el pasado 3 de marzo, cuya transmisión se puede seguir en la página del INE Michoacán en Facebook.

Toda la información de la Memoria, de la Plataforma y del Sistema referidos no sería posible sin el trabajo profesional, apegado a los principios rectores de objetividad, certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y paridad de género del servicio profesional electoral nacional y de la rama administrativa, cuyo trabajo demanda inclusive trabajos con una infinidad de horas extras y sujetos al hostigamiento de los actores políticos.

La memoria gráfica y documental del Proceso Electoral concurrente 2023 2024 concluye con los retos del INE, uno de ellos, lo llevo escuchando desde finales del siglo pasado: “Hacer más con Menos”, muy lejos ha quedado la institución de 1994 a la que Porfirio Muñoz Ledo se refirió como “IFElandia” en que abundaban los recursos, gracias a un Pacto de la República que convocó el entonces Secretario de Gobernación con todos los Gobernadores del país, por la puesta en marcha de la Credencial para votar con fotografía, que quizá dejo esa impresión a algunos políticos.

Hace una década se me preguntó sobre ideas para mejorar al Instituto Nacional Electoral, una de estas ideas que compartí fue que la producción bibliográfica y documental del INE era muy valiosa y variada, pero que debido a las limitaciones del tiraje y a la escasez de recursos por el “Hacer más con Menos”, había que fortalecer su difusión a través del portal del INE en Internet, en versiones digitales, para hacer su accesibilidad más ciudadana.

Hoy en día en el portal del INE en Internet: ine.mx. en la sección “Cultura Cívica” y luego en “Publicaciones en materia de divulgación de la cultura democrática” se encontrarán con cientos de libros y documentos, particularmente en “Obras Institucionales” al final encontrarán la Memoria a que he hecho referencia.

De cualquier forma, les invito a consultar los tres instrumentos aquí referidos en las siguientes direcciones:

https://sicee.ine.mx/home