Memoria, borrado y límites: lo que no se apaga con un botón

Por la MCP. Miryam Elizabeth Camacho Suárez

En la era digital hay dos ilusiones que se confunden fácilmente: la de que todo se conserva y la de que todo se puede borrar. Ambas son ciertas, pero no al mismo tiempo. Porque borrar es un acto humano, y la tecnología, en cambio, tiene una memoria estructural. Por eso conviene decirlo sin eufemismos: si tú quisieras borrar, si pidieras información a alguien, o si quisieras conservar la privacidad de lo que tienes, borrar no es suficiente.

La realidad técnica (sin dramatismo, pero con precisión).

Cuando presionas “eliminar”, lo que en realidad haces es mover un archivo de un nivel visible a uno interno del sistema. Ese archivo puede quedar temporalmente en la papelera, en una copia de respaldo o en un servidor espejo que garantiza la estabilidad del servicio. La nube no olvida por malicia, sino por diseño: los proveedores de almacenamiento distribuyen tus datos entre distintos servidores para evitar pérdidas en caso de fallas. Así, incluso cuando tú borras un documento, pueden permanecer copias residuales, metadatos o fragmentos replicados que forman parte de los mecanismos de redundancia y seguridad del sistema.



La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus guías complementarias reconocen dos derechos fundamentales: el de acceso y el de supresión. Pero también advierten que la supresión debe hacerse “en la medida técnica posible”, considerando la naturaleza de los medios en los que los datos fueron almacenados. Es decir: tienes derecho a eliminar tu información, pero la ley reconoce que existen procesos técnicos que escapan a tu control directo. Por eso, los responsables deben aplicar medidas razonables de seguridad y documentar las acciones que tomen para garantizar el borrado, no prometer imposibles.



Los límites técnicos (no humanos)

Aun aplicando todas las medidas disponibles —eliminación de archivos, vaciado de papelera, solicitud formal de supresión y revocación de accesos—, siguen existiendo elementos que permanecen por razones técnicas. Entre ellos:

– Metadatos, como las fechas de creación o modificación, que se conservan por protocolo interno.

– Copias de respaldo (backups) que los sistemas generan automáticamente y que pueden mantenerse por periodos definidos antes de su eliminación total.

– Réplicas distribuidas en distintos centros de datos que garantizan la integridad del servicio.

– Cachés temporales y registros de auditoría que forman parte de la arquitectura de seguridad y no pueden eliminarse manualmente por el usuario final.



Estos elementos no implican difusión ni compartición, sino el funcionamiento inherente de los servidores que sostienen la nube. Su persistencia no depende de la voluntad del usuario, sino de la infraestructura técnica del proveedor.



Por tal motivo, es oportuno pensar que la verdadera transparencia es un acto de integridad.

Actuar con integridad en el entorno digital no significa prometer borrar lo que no se puede, ni esconder lo que ya fue parte de un proceso legítimo. Significa reconocer los límites de la tecnología y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad que implica generar y conservar información.



Porque la transparencia no se mide por quién elimina datos, sino por quién los origina y cómo los utiliza. En tiempos donde cualquiera puede registrar, editar o difundir en segundos, el valor no está en acumular información, sino en la intención con que se crea y se resguarda. Hay quienes creen que tener datos es tener poder; sin embargo, la verdadera autoridad proviene de no usar lo que se sabe para dañar, manipular o controlar. La integridad digital no se demuestra con borrados públicos, sino con responsabilidad silenciosa: con la conciencia de que todo lo que se genera puede tener consecuencias. Y eso, más que un acto técnico, es un principio moral.

Este texto no busca dramatizar la tecnología, sino humanizarla: mostrar que, detrás de cada archivo, hay estructuras, procesos y responsabilidades. Difundirlo no es exhibir; es educar desde la experiencia, porque cualquier persona que crea que puede “borrar” por completo lo digital debería saber que el olvido en la nube no es un derecho automático, sino un proceso complejo que requiere conciencia y honestidad.



En un mundo donde los datos son la nueva piel, el verdadero acto de privacidad no está en borrar, sino en comprender qué significa hacerlo. Borrar no basta; lo que sí basta es dejar constancia de lo que se hizo, por qué se hizo y qué límites tiene la tecnología que todos usamos. Así se ejerce la transparencia en la era digital: con verdad, con responsabilidad y, sobre todo, con integridad.

Miryam Elizabeth Camacho Suárez

Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.