Jacona, Mich.- 31 de diciembre de 2025.- Al menos siete lesiones sufrió un joven mecánico al ser blanco de una agresión armada en la Tenencia de El Platanal. El móvil del crimen es desconocido.

Respecto al hecho de violencia se pudo establecer que delincuentes desconocidos sorprendieron al agraviado cuando éste se encontraba sobre las calles Hidalgo y Francisco J. Mújica, en la citada población.

Al tener reporte del ataque al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Defensa, quienes confirmaron la situación, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal y Rescate se movilizaron y estos últimos auxiliaron al lesionado Iram Ibrahim E., de 23 años de edad, vecino de la citada localidad.

Gravemente lesionado el muchacho fue trasladado a diversos nosocomios de la ciudad de Zamora donde le negaron el ingreso, hasta que después de varios minutos fue recibido en un sanatorio donde quedó internado.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado comenzaron las investigaciones del caso, con la finalidad de esclarecerlo.