Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2025.- Para garantizar la seguridad de turistas y visitantes en panteones, plazas públicas, muelles y sitios públicos donde se desarrollan las más de 700 actividades de la tradicional Semana de Noche de Muertos, mil 100 agentes de protección civil, paramédicos, elementos de seguridad y agentes viales, participan en el operativo de vigilancia, así lo detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“En los municipios ribereños de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y en la capital michoacana, es donde se desarrolla con mayor presencia el dispositivo de seguridad”, refirió el mandatario.

Explicó que además de agentes de seguridad de la Guardia Civil, Ejército, Guardia Nacional y policías municipales, el operativo se encuentra integrado por personal de la Coordinación de Protección Civil, de la Secretaría de Salud y agentes viales quienes brindan auxilio en la red carretera de la zona lacustre.

El gobernador refirió que se llevan a cabo recorridos en los sitios de mayor afluencia, a fin de brindar auxilio inmediato a la población que requiera de algún servicio, incluye recorridos en el lago de Pátzcuaro por agentes de la Guardia Lacustre y en sitios donde se han colocado altares monumentales de esta tradición ancestral.

Recordó que de acuerdo a proyecciones de la Secretaría de Turismo, se espera cerrar la Semana de Muertos con alrededor de 420 mil visitantes, quienes conocerán el arraigo cultural del estado, a través de las actividades que se realizan en los diversos municipios.

A fin de brindar atención, la línea de emergencias 911 opera de manera permanente, a través de la cual se informará a los servicios de emergencia para actuar de forma oportuna.