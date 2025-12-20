Morelia, Michoacán, 20 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la salud pública y el bienestar animal en todo el estado, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevó a cabo 108 jornadas de esterilización canina y felina durante el presente año, con un alcance de 23 mil 490 mascotas intervenidas.

Bajo una visión de justicia social, estas brigadas se desplegaron especialmente en localidades alejadas y comunidades de la Meseta Purépecha, garantizando que los habitantes de las zonas con mayor rezago tuvieran acceso gratuito a este servicio, sin necesidad de trasladarse a las grandes cabeceras municipales.

Esta acción está encaminada a reducir de manera efectiva la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, además de prevenir enfermedades del sistema reproductivo y disminuir conductas agresivas o territoriales en las mascotas, mejorando así la convivencia en las comunidades.

La esterilización es un procedimiento seguro y ambulatorio que consiste en retirar los órganos reproductivos del animal para evitar su reproducción. El proceso tiene una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos, se realiza bajo anestesia y solo requiere de cuidados básicos posteriores, como la limpieza de la herida hasta su total cicatrización.

La SSM reafirma su compromiso con la tenencia responsable y la salud pública, llevando servicios médicos veterinarios de calidad hasta las comunidades más alejadas de la entidad.