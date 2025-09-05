Morelia, Mich.- Viernes 05 de septiembre de 2025.- Un grupo de personas bloqueó la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de la población de Iratzio. Según fuentes allegadas al tema, los manifestantes exigen mantenimiento y clases en sus escuelas.

Lo anterior se registró esta mañana de viernes en el kilómetro 24+700 de la citada vialidad. La acción de los quejosos perjudicó el pasó de los vehículos en la citada zona y ocasionó molestia de varios conductores.

Se espera que las instancias competentes atiendan la situación y dialogue con los manifestantes, a efecto de liberar el camino y reactivar el flujo automovilístico.