Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026. El próximo jueves 19 de febrero a las 10:00 horas, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, rendirá su primer Informe de Actividades, en el que dará a conocer los resultados jurisdiccionales del año 2025, además de hacer énfasis en los primeros tres meses de su gestión, de septiembre a diciembre de 2025, en una etapa que marca el inicio de un Nuevo Poder Judicial de Michoacán.

Durante este ejercicio de rendición de cuentas se presentarán los principales avances derivados de la nueva estructura institucional y la puesta en marcha de nuevos órganos jurisdiccionales y administrativos, diseñados para fortalecer la función judicial y responder de manera más eficiente a las necesidades de la sociedad michoacana.

El informe destacará también las acciones emprendidas para consolidar una impartición de justicia completa, entendida como aquella que además de resolver los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales, lo hace con perspectiva de derechos humanos, eficiencia, transparencia, cercanía con la ciudadanía y condiciones dignas para quienes acuden al Poder Judicial.

Asimismo, se dará cuenta de las primeras estrategias implementadas para modernizar procesos, optimizar recursos y reforzar la organización interna de la institución, en congruencia con la nueva etapa que vive el Poder Judicial del Estado.

El acto se llevará a cabo de manera pública y podrá ser seguido por la ciudadanía a través de las redes sociales oficiales del Poder Judicial de Michoacán, en la página de Facebook y canal de YouTube, como parte del compromiso permanente con la transparencia y la rendición de cuentas.