Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- En el programa El Arte de lo Bueno y lo

Justo, el magistrado de la Sala Colegiada Civil de la Región Zitácuaro, José López

Esteban, abordó el tema de los contratos proforma y la manera en que estos se

formalizan dentro del ámbito jurídico.

Durante la conversación, explicó que la acción proforma es una herramienta legal que

permite la formalización de un contrato que previamente se celebró, con el fin de que

quede reconocido legalmente. En ese sentido, destacó que dicha oficialización es

fundamental para otorgarles certeza jurídica.

El magistrado señaló que para ejercer este tipo de acción es necesario acreditar la

existencia de un contrato y demostrar que el pago del bien adquirido se realizó en su

totalidad, lo cual puede comprobarse mediante documentos o testimonios que

respalden la operación.

Asimismo, manifestó que la importancia de los contratos proforma radica en que

protegen la relación contractual entre las partes y su patrimonio, particularmente en

operaciones de compraventa de inmuebles, por lo que invitó a la ciudadanía a hacer

uso de este tipo de acciones legales cuando las circunstancias lo ameriten, a fin de

contar con mayor certeza jurídica en sus acuerdos.

El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial de

Michoacán https://youtu.be/RZPb0RlpSPw?si=ymXCUboqiyKhKMsZ; asimismo, se

transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM

103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un espacio que acerca el quehacer institucional a la

ciudadanía y reafirma el compromiso de una justicia abierta, transparente y cercana a

la sociedad.