Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- En el programa El Arte de lo Bueno y lo
Justo, el magistrado de la Sala Colegiada Civil de la Región Zitácuaro, José López
Esteban, abordó el tema de los contratos proforma y la manera en que estos se
formalizan dentro del ámbito jurídico.
Durante la conversación, explicó que la acción proforma es una herramienta legal que
permite la formalización de un contrato que previamente se celebró, con el fin de que
quede reconocido legalmente. En ese sentido, destacó que dicha oficialización es
fundamental para otorgarles certeza jurídica.
El magistrado señaló que para ejercer este tipo de acción es necesario acreditar la
existencia de un contrato y demostrar que el pago del bien adquirido se realizó en su
totalidad, lo cual puede comprobarse mediante documentos o testimonios que
respalden la operación.
Asimismo, manifestó que la importancia de los contratos proforma radica en que
protegen la relación contractual entre las partes y su patrimonio, particularmente en
operaciones de compraventa de inmuebles, por lo que invitó a la ciudadanía a hacer
uso de este tipo de acciones legales cuando las circunstancias lo ameriten, a fin de
contar con mayor certeza jurídica en sus acuerdos.
El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial de
Michoacán https://youtu.be/RZPb0RlpSPw?si=ymXCUboqiyKhKMsZ; asimismo, se
transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM
103.3 de Morelia.
El Arte de lo Bueno y lo Justo es un espacio que acerca el quehacer institucional a la
ciudadanía y reafirma el compromiso de una justicia abierta, transparente y cercana a
la sociedad.
Magistrado José López Esteban explica los contratos proforma en El Arte de loBueno y lo Justo
Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- En el programa El Arte de lo Bueno y lo