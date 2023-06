Luka Modric plantea incertidumbre sobre su continuidad en el Real Madrid

“Mi enfoque está en la Liga de Naciones en este momento. Después de esta competición, discutiré el futuro de mi carrera. Tengo una idea más o menos clara, pero ahora mi atención está en el partido y en representar a mi selección. Ya he hablado bastante sobre mi futuro en el Real Madrid y no quiero repetirme. Estoy totalmente concentrado en la selección de Croacia”, comentó durante una conferencia de prensa.

Además, expresó su pesar por la salida de Karim Benzema del equipo madridista. “Me entristece mucho la partida de Karim. Es una lástima perder a un jugador de su calibre. Cada uno elige su propio camino y decide qué es lo mejor para sí mismo”, enfatizó.

El líder croata compartió que en este momento solo está enfocado en disfrutar con su selección durante las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones. Cada vez que me llaman para representar a Croacia, me siento feliz y satisfecho. No es solo porque se acerque el final de mi carrera internacional, sino porque verdaderamente disfruto estar aquí. Mientras crea que puedo aportar algo a Croacia, no hay razón para no estar presente”, expresó.

En cuanto al equipo neerlandés, resaltó su juventud y talento, y cómo están recuperando la senda de la gloria pasada. “Es una generación de gran calidad. Será un desafío enfrentarlos en su territorio, pero también contaremos con el apoyo de nuestra afición, lo cual será un incentivo para nosotros”, afirmó.

En mi opinión, las posibilidades están equilibradas al 50%, y depende de nosotros dar lo mejor de nosotros mismos. Estamos llenos de entusiasmo, voluntad y energía, trabajamos de manera excepcional y nos sentimos bien preparados. Sin embargo, nos espera un partido difícil contra un magnífico equipo conformado por jugadores de primer nivel que representan el futuro del fútbol europeo y mundial”, concluyó.