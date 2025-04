Luego de 40 años de carrera judicial, se retira de manera voluntaria la consejera magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo

Morelia, Michoacán, 04 de abril de 2025. En sesión extraordinaria de pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la consejera magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo se retiró luego de 40 años al servicio del Poder Judicial de Michoacán.



Durante un mensaje de despedida, la consejera agradeció a todas las personas con quienes colaboró en los diversos espacios que ocupó en el Poder Judicial de Michoacán (PJM), donde mencionó, fue aprendiz y también formadora.



“Tomé la decisión de cerrar un ciclo que abarcó las dos terceras partes de lo que ha sido mi vida, en un momento en el que concluyo el honroso encargo como consejera y agoto la posibilidad de emitir alguna resolución judicial de primera o de segunda instancia, lo que fue, sin lugar a duda, la función que más me marcó en muchos aspectos de mi vida”.



“Este es un buen momento para emprender mi retiro de esta institución que me permitió formar parte de su historia, que me abrazó con sus muros y me impulsó siempre con su gente. Su estructura arquitectónica se erigió siempre majestuosa, pero más allá de los cimientos, los muros, la historia, los ideales, los documentos, el legado, será siempre de valor inigualable el aporte de su verdadera fortaleza, que lo ha sido, lo es y lo serán las personas que laboran en ella”, afirmó.



Por su parte, el magistrado presidente Gerardo Contreras Villalobos reconoció la carrera judicial de la consejera y le deseó éxito y felicidad en la nueva etapa de su vida personal.

Finalmente, como representante de quienes integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la magistrada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza emitió un mensaje en el que destacó la trayectoria que la consejera Dora Elia inició desde que era estudiante universitaria e ingresó como practicante; añadió “los que le conocemos sabemos que ha formado a muchos profesionistas del Derecho, quienes entran a trabajar con ella aprenden a investigar, a razonar, a redactar y a argumentar; tiene esa paciencia y ese don”.



“Tal vez en parte su solidaridad se explique en que su propio recorrido no ha sido fácil, llegó a Morelia proveniente de Maravatío sin conocer casi a nadie y con necesidad de encontrar muy pronto la forma de sostenerse ella misma. Se integró desde edad temprana al PJM donde escaló todos los escaños, nadie puede negar que para la mayoría de las mujeres es más complicado el trabajo