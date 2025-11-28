Con el firme compromiso hacia las causas que representan a miles de familias michoacanas, la regidora Lucila Martínez Manríquez celebró la aprobación de la Presea al Mérito Migrante Moreliano, una iniciativa que fortalecerá el reconocimiento público al esfuerzo y aportaciones de las y los migrantes que, desde Estados Unidos, continúan contribuyendo al desarrollo de Morelia, de nuestro estado y país.

En sesión de Cabildo, la regidora destacó el significado político y social de este nuevo galardón, afirmando que su propia historia la vincula de manera directa con esta comunidad. “Soy de familia migrante y yo misma fui migrante; por ello valoro profundamente el trabajo que realizan nuestros hermanos del otro lado de la frontera”.

Asimismo reconoció la importancia de que el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar presentara la propuesta de creación de esta Presea. “Este gesto refleja sensibilidad, responsabilidad y una visión humana del gobierno municipal, y representa un paso importante para dignificar la labor de los migrantes”.

Asimismo, reiteró su convicción de respaldar cada acción que beneficie a este sector. “Siempre apoyaré toda propuesta que sea a favor de las y los migrantes y sus familias. Desde Morelia seguiremos impulsando políticas que los honren y los mantengan cerca de su tierra.”

La regidora Lucila Martínez reiteró su compromiso de elevar la voz de la comunidad migrante y promover iniciativas que reconozcan su papel fundamental en el desarrollo del municipio.