Ciudad de México, 23 de mayo de 2026.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, acompañó a las presidentas y presidentes municipales emanados del partido a la Ciudad de México para participar en la Toma de Protesta del nuevo Buró Ejecutivo de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), un espacio donde se reforzó la coordinación entre gobiernos locales de distintas regiones del país.

Durante el encuentro, Octavio Ocampo destacó que los municipios representan el primer contacto entre las instituciones y la ciudadanía, por lo que consideró fundamental fortalecer la presencia de las autoridades locales en espacios nacionales de gestión y representación. “Los gobiernos municipales son la primera línea de atención ciudadana y desde el PRD vamos a seguir respaldando a nuestras autoridades locales”, expresó.

El dirigente estatal señaló que la participación de los municipios perredistas en la CONAMM permitirá construir alianzas estratégicas para impulsar más presupuesto y recursos directos para Michoacán, especialmente en áreas relacionadas con infraestructura, servicios públicos y desarrollo social. “Cuando los municipios trabajan coordinados y gestionan en unidad, se generan mejores resultados para las familias michoacanas”, afirmó.

Además, Ocampo subrayó que el PRD Michoacán mantiene una visión de acompañamiento permanente a sus alcaldesas y alcaldes, impulsando una agenda municipalista basada en la coordinación, el orden institucional y la gestión de resultados. Añadió que los gobiernos locales encabezados por el partido continúan fortaleciendo proyectos y acciones que impactan de manera directa en las comunidades y en la calidad de vida de las familias michoacanas.