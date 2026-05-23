Morelia, Michoacán, 23 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y argumentativas del personal del Tribunal de Disciplina Judicial, el Poder Judicial de Michoacán dio inicio al taller “Aplicación Supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”.

Durante el acto protocolario, el magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, destacó la importancia de la capacitación continua para garantizar la correcta aplicación de la normativa, el respeto al debido proceso y la adecuada fundamentación de las resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Organizado e impartido por la Escuela Estatal de Formación Judicial, el taller tendrá una duración de 40 horas y se desarrollará del 22 de mayo al 13 de junio de 2026. Su propósito es brindar a las y los participantes herramientas prácticas para la aplicación de las reglas del procedimiento penal en asuntos relacionados con faltas administrativas, fortaleciendo así el desempeño de las y los operadores jurídicos.

La jornada inaugural incluyó el módulo “Informe de presunta responsabilidad administrativa y calificación de faltas”, impartido por la Mtra. Jesica Marlene Cortes Espitia, especialista en juicio oral y teoría de la prueba.

A lo largo del programa académico se abordarán temas como medidas cautelares y de apremio; etapa escrita: emplazamiento y depuración; así como audiencia oral y desahogo de pruebas, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la profesionalización permanente del personal del Tribunal de Disciplina Judicial.