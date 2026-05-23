Morelia, Michoacán, 23 de mayo de 2026.- Con una producción anual que supera el millón de toneladas, Michoacán se coloca como el líder nacional en la producción de limón, un cítrico que no solo abastece el mercado local, sino que conquista las mesas extranjeras, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal refirió que la entidad cuenta actualmente con una sólida superficie plantada de 63 mil 807 hectáreas. Esta fuerza agrícola se concentra principalmente en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Múgica, Tepalcatepec, Parácuaro, Aguililla y La Huacana, regiones que día con día demuestran la vocación y el esfuerzo del campo michoacano.

“El limón es uno de los productos de mayor producción en la entidad, consolidándose como uno de los pilares que sostienen la economía de nuestro estado”, destacó Ramírez Bedolla, al resaltar el impacto positivo que esta actividad genera en la creación de empleos y el desarrollo regional.

Gracias a sus altos estándares de calidad, el limón michoacano ha logrado romper fronteras, exportándose con éxito a mercados internacionales de alta exigencia como Estados Unidos, Países Bajos y el Reino Unido.

El gobernador resaltó que el compromiso de su administración con el sector agropecuario es con hechos. Como parte de las acciones de apoyo directo a las familias productoras, se ha realizado la entrega de más de 16 mil 500 plantas de cítrico, beneficiando de manera directa a 134 productores locales para asegurar el relevo, la sanidad y el fortalecimiento de los huertos.