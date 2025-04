Morelia, Michoacán, 27 de abril de 2025.- En el marco del congreso “Medios Alternos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa, para una cultura de paz y respeto a los derechos humanos”, que se realizó en Morelia a iniciativa de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), con apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, especialista en el tema, ofreció la conferencia magistral “Los retos de una cultura de paz, en un mundo de conflicto”.

El ex defensor del pueblo de España aseguró que “Pueblo que desconoce el Estado de Derecho, no sabe de democracia y libertad” y recalcó que en Europa se enfrenta una crisis en el ámbito de los derechos humanos causada por razones propias de la evolución política y por la migración, que bien entendida debería ser considerada como un beneficio, pues los migrantes no son criminales y sí sujetos de innumerables injusticias.

Por ello, dijo, que el mayor reto que enfrentan las y los ombudsperson para lograr una cultura de paz, es recordarles a los servidores públicos su obligación de respetar los derechos humanos de los ciudadanos y a los ciudadanos recordarles su derecho de vivir en una sociedad de paz.

La segunda jornada del congreso dio inicio con el panel “Mediación como Herramienta de la Justicia Restaurativa”, con la intervención de Ismael Rins, Secretario Técnico de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson y de Gerardo Carballo, abogado, mediador y árbitro.

Rins se refirió específicamente al tratamiento de la crisis del medio ambiente con enfoque en derechos humanos, pues dijo, se trata de un conflicto socio ambiental donde está en juego no sólo el territorio, sino la dignidad humana.

Por ello las políticas públicas, los marcos normativos y las decisiones institucionales deben orientarse siempre a mejorar la protección del ambiente y los derechos vinculados a él, como el acceso al agua, al aire limpio, al suelo fértil y a un entorno sano.

De ahí la importancia del mediador, que no es un árbitro neutral, sino el garante de un proceso justo y de la protección de los derechos de quienes se encuentran en una posición de desventaja, concluyó.

Por su parte Gerardo Carballo, experto mediador y árbitro, enfocó su intervención a la justicia restaurativa en el derecho administrativo, mismo que se centra en la reparación del daño y no en el castigo, puesto que promueve el diálogo de manera objetiva y en equilibro.

Señaló como característica de este mecanismo la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad y la flexibilidad.

Dijo que la labor de las y los ombudsperson es adoptar los medios alternos de solución de controversias y la justicia restaurativa, únicos mecanismos que contribuyen a lograr la restauración del tejido social y la mejora del buen gobierno.

Al dictar la conferencia magistral “Herramientas para la Construcción de Paz: Modelos de Medios Alternos de Solución de Controversias”, Rafael Lobo Niembro, Titular del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación, dejó en claro que éstos son mecanismos alternativos a la vía judicial para resolver conflictos y que consisten en la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, basados en la colaboración y el diálogo para llegar a acuerdos mutuamente aceptables, evitando la necesidad de un proceso judicial.

Expresó que, con los Medios Alternos de Solución de Controversias, se reduce el tiempo del proceso, son menos costosos, respetan la privacidad, son más flexibles y ofrecen una mayor satisfacción a las partes involucradas.

Como colofón del congreso se presentó el libro “Hacia la construcción de una Agenda de Paz. Contribución de los Medios Alternos de Solución de Controversias en Organismos Públicos de Derechos Humanos”, que contiene una serie de artículos escritos por las y los ombudsperson del país.

Fueron Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Karla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, y, Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, quienes hablaron de sus aportaciones al volumen, escritos con base en la experiencia particular de cada uno de sus estados de origen, pues, coincidieron en señalar, que cada caso es diferente y para cada uno se requieren instrumentos diversos.

Anunciaron que el volumen pronto estará disponible para el público en general.

Previo a la ceremonia de clausura, Marco Antonio Tinoco Álvarez, ombudsperson de Michoacán, firmó convenios de colaboración con sus homólogos de Aguascalientes y Nayarit, a fin de compartir experiencias y conocimientos, así como aplicar acciones de colaboración.

La declaratoria de clausura de los trabajos del congreso “Medios Alternos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa, para una cultura de paz y respeto a los derechos humanos” y de la LXI Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, corrió a cargo de la Presidenta de la FMOPDH, quien calificó el encuentro como un éxito por la cantidad de conocimientos adquiridos y por el intercambio de experiencias y buenas prácticas, que llevará a las defensorías del pueblo a ofrecer un mejor servicio, fin último de los organismo.

