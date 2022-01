“Loret de Mola es un mercenario sin principios”, responde AMLO al reportaje que involucra a su hijo José Ramón

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) respondió esta mañana al reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción donde ponen en evidencia a su hijo José Ramón López Beltrán, en un presunto conflicto de intereses y de vivir en la opulencia, al señalar: “En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato a ningún recomendado, en el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero, no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”.

AMLO insistió ante los reporteros de la mañanera: “Este señor Loret de Mola que es un mercenario sin principios, hizo un escándalo porque cree que somos iguales, no, el estaba y está al servicio de la mafia del poder, el fue capaz de participar en un montaje de TV se una señora francesa, era muy amigo de García Luna Y desde luego de Calderón, fue capaz de inventar cuando el terremoto, lo de la niña Frida Sofía, ¡imagínense eso!

Recordar que la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y el medio de comunicación, Latinus publicaron una investigación que muestra la casa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Houston, Texas, entre otros lujos que no concuerdan con el discurso del presidente de México, AMLO, de vivir en la justa medianía y sin lujos.