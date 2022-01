Investigación periodística exhibe la vida de lujos de José Ramón López Beltrán, hijo de #AMLO

#EsTendencia.- La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y el medio de comunicación, Latinus publicaron una investigación que muestra la casa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Houston, Texas, entre otros lujos que no concuerdan con el discurso del presidente de México, AMLO, de vivir en la justa medianía y sin lujos.

Aquí te dejamos el trabajo íntegro dando todo el crédito a Mexicanos Contra la Corrupción y Carlos Loret de Latinus.

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA:

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ocupado con su pareja Carolyn Adams dos residencias al norte de Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares, de acuerdo con una invbestigación de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

José Ramón, de 40 años de edad, trabajó en la campaña presidencial de su papá como coordinador de Morena en el Estado de México, y tras la elección de 2018 confesó que no sabía a qué se iba a dedicar en lo futuro. “Ya el tiempo lo dirá”, dijo al visitar la casa de campaña el 10 de julio de aquel año.

Tres años y medio después de esa declaración, José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams.

José Ramón tiene para su uso en Estados Unidos una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class, que fue adquirida a nombre de Carolyn en una agencia de vehículos de lujo en Conroe a un precio de 68 mil 675 dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.

Carolyn Solano compartió en sus redes sociales fotografías en las que se aprecian detalles tanto de la primera mansión que habitó con José Ramón en Conroe como de la nueva residencia que edificaron en Cypress, Texas.

En la investigación se constató que la pareja residió en la primera casa hasta 2020 y que la segunda vivienda la habitan desde 2021, cuando concluyó su construcción.

Desde que asumió la presidencia de México, López Obrador ha exhortado en forma reiterada a llevar una vida de austeridad. “No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico”, declaró en mayo de 2020. “Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? (…) Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?”, dijo en aquella ocasión.

La mansión de un alto ejecutivo petrolero

En fotografías compartidas en Instagram, Carolyn Adams mostró detalles de una residencia que ella y José Ramón habitaron en Texas desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020. Su ubicación era un enigma. Hasta ahora.

La investigación de Latinus y MCCI, permitió identificar que esa residencia, construida sobre un terreno de 2,500 metros cuadrados, está ubicada en Oak Estates, la más exclusiva y privada zona del fraccionamiento Jacobs Reserve, rodeada por el bosque estatal William Goodrich Jones, entre las poblaciones texanas de Conroe y The Woodlands.

La residencia se cotiza comercialmente hasta en un millón de dólares, lo que equivale a alrededor de 20 millones de pesos, según información de agencias de bienes raíces consultadas.

En las descripciones y fotografías compartidas por las agencias se detalla que la lujosa vivienda tiene 447 metros cuadrados de construcción, cuenta con finos acabados en piedra y madera; cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, amplias cocina y sala de estar, así como amenidades que incluyen bar, sala de juegos y hasta sala de cine.

Sin embargo, el foco central de la residencia es una alberca al aire libre de 23 metros de largo, ubicada en su enorme patio trasero, con vista al bosque que se encuentra a espaldas de la residencia.

El sitio TruePeopleSearch, que cruza información de distintas bases de datos, ubicó la residencia como el domicilio de Carolyn Adams desde septiembre de 2019, cuando el inmueble pertenecía a Keith L. Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.

En Baker Hughes, Schilling se había desempeñado como director comercial y de ventas a nivel global de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en el que la multinacional obtuvo dos contratos en Pemex, uno de los cuales hasta por 66 millones de dólares sigue vigente en el actual gobierno federal.

Luego, Schilling fue ascendido a una de las presidencias de la compañía petrolera, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. El 5 de agosto de ese año, funcionarios de Pemex firmaron en Villahermosa, Tabasco, otra asignación a Baker Hughes, esta vez hasta por 85 millones de dólares, con vigencia hasta diciembre de 2022.

Según registros de la propiedad del condado texano de Montgomery, consultados para esta investigación, la residencia que habitaron José Ramón y Carolyn estuvo hasta 2020 a nombre de Schilling.

Casa nueva en Houston

En 2021 el hijo mayor de López Obrador y su pareja se mudaron a la localidad de Cypress, Texas, a una residencia de dos pisos, recién construida y registrada a nombre de Carolyn Adams.

La valuación catastral de la propiedad, para efectos del cobro de impuestos, es de 371 mil dólares, de acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, el equivalente a 7.6 millones de pesos.

Sin embargo, es frecuente que la valuación catastral siempre sea inferior al valor comercial o de mercado. En sitios especializados como realtor.com, realytrac.com y redfin.com, el valor estimado de la propiedad va desde los 628 mil dólares, lo que equivale a alrededor de 13 millones de pesos, hasta 948 mil 475 dólares, es decir, unos 19 millones de pesos.

En documentos oficiales del condado de Harris consta que el terreno de la residencia tiene una superficie de 11 mil 838 pies cuadrados, equivalente a 1,100 metros cuadrados, de los cuales 548 metros cuadrados corresponden al área construida, con una distribución de 5 cuartos.

“El tiempo lo dirá”

El hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, abogado de profesión, ha estado involucrado en cargos y actividades partidistas en Morena, así como en la campaña presidencial de su padre, y el único puesto público conocido que ha tenido lo ocupó hace catorce años en la Procuraduría del Distrito Federal.

En julio del 2018, luego de que López Obrador resultara electo, el primogénito de AMLO descartó involucrarse en asuntos de la Administración que encabezaría su padre.

«No voy a trabajar en gobierno y también no vayan a decir ahí otras cosas que nada más no. En los seis años en los que va a estar él no voy a trabajar en el gobierno”, dijo al ser abordado afuera de la entonces casa de campaña, ubicada en la Colonia Roma. “Yo voy a dedicarme a hacer otra cosa, todavía no sé a qué. Ya el tiempo lo dirá».

Su pareja, Carolyn Adams, tiene 37 años, estudió en la Universidad de San Diego y cuenta con antecedentes laborales en empresas del sector petrolero y energético.

En sus redes sociales compartió entre 2016 y 2018 imágenes de algunas de las actividades que realizó como ejecutiva del sector energético.

Posteriormente, el 31 de enero del 2018, publicó un video durante las rondas de la reforma energética, en el que celebra el anuncio de la compañía Shell como ganadora de una zona de explotación petrolera.

Shell es la empresa a la que el actual gobierno federal le compró la refinería Deer Park, en Houston, Texas, para lo cual Pemex pagó alrededor de 1,600 millones de dólares, según reveló la agencia Bloomberg.

Aquí el link del trabajo periodístico:

https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de-amlo/