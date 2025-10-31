Morelia, Mich., 31 de octubre de 2025.- El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, sostuvo una reunión de acercamiento con representantes de colectivos de familiares de personas víctimas por desaparición y desplazamiento en Michoacán.

En este encuentro, el legislador se comprometió a impulsar la creación de una Unidad de Atención que brinde un acompañamiento sensible, cercano y conciente a las familias, además de que revisará en coordinación con su bancada, el presupuesto para el fondo de ayuda para los gastos que realizan los familiares para viáticos, exhumaciones, entre otros gastos que se generan por esta situación.

Durante este encuentro, el líder del PT agradeció a los presentes la confianza para impulsar está ley que busca fortalecer el apoyo a quienes han padecido estos hechos tan lamentables como perder a un familiar, al señalar que “solo escuchando a la gente, se puede avanzar de manera efectiva en las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad”.

“El mejor asesoramiento se recibe de la gente, al platicar con quienes viven esta situación, es como podemos obtener legítimas propuestas para llevarlas a la tribuna y atenderlas de manera eficiente”, expresó ante los representantes de los colectivos.

En ese contexto, Reyes Galindo destacó que todas las instancias encargadas de atender estos temas, no pueden ser insensibles ante estos hechos; por ello pidió mayor empatía por parte del personal de la Fiscalía del Estado, para que no se revictimice a las familias que día con día enfrentan el dolor y la incertidumbre de no saber de sus familiares.

“Tienen nuestra solidaridad y empatía. Esto no debe quedar en la mesa, por eso pediremos la coordinación con el Gobierno del Estado y acudiremos con quienes sea necesario para darles todo el acompañamiento que requieren. En el PT tienen las puertas abiertas para enfrentar juntos esta situación, concluyó.