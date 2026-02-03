Ziracuaretiro, Mich.- 03 de febrero de 2026.- El cadáver semienterrado de una persona del sexo masculino fue localizado en un terreno a un costado de la carretera “libre” Uruapan-Ziracuaretiro, cerca de la localidad de Zirimícuaro.

Una llamada anónima fue la que alertó sobre el hallazgo a elementos de la Guardia Nacional, quienes se trasladaron al sitio y al revisar en un predio rustico ubicaron el cuerpo parcialmente cubierto con tierra, a unos 200 metros de la planta de Pemex, a la altura de la entrada a la huerta conocida como “La Pequeña”.

Por lo anterior, la zona fue acordonada por los agentes federales para preservar posibles evidencias y más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las actuaciones de ley y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento el ahora occiso permanece en calidad de no identificado y las probables causas del deceso no han sido reveladas.