Indaparapeo, Mich.- Jueves 11 de septiembre de 2025.- Un hombre descuartizado fue encontrado en la solitaria carretera rural que conduce de la población de Los Naranjos hacia la comunidad de Agua de la Cañada, ambas ubicadas en el municipio de Indaparapeo, informaron autoridades policiales.

Los homicidas le colocaron a la víctima un mensaje escrito en cartulina blanca, cuyo contenido no fue expuesto por la Policía, solo se supo que tenía las siglas “CJNG”, comentaron fuentes allegadas al tema.

El hallazgo ocurrió la mañana de este jueves y unos lugareños alertaron a los patrulleros locales quienes se aproximaron al sitio y delimitaron el perímetro, después avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudió a la mencionada dirección, comenzó las averiguaciones pertinentes y llevó los restos humanos a la morgue, donde se espera que en las próximas horas sean identificados y reclamados por sus familiares.

Media filiación del difunto

El sujeto tenía entre 35 y 48 años de edad, era corpulento, de piel blanca, cabello negro y nariz ancha; estaba totalmente desnudo y no se le apreciaron tatuajes.