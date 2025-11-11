Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la segunda edición del Festival Umbra: Cine Vivo, una plataforma independiente dedicada a la experimentación audiovisual en tiempo real. La función principal se realizará el 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Teatro Melchor Ocampo, con artistas de México, Argentina, Colombia y Chile que combinarán imagen, sonido y tecnología en vivo.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, celebró que Umbra sea impulsado por jóvenes talentos y promueva nuevas formas de creación cinematográfica, además de brindar oportunidades a los nuevos creadores. Destacó que, como parte de las actividades, el festival impartió diferentes talleres sobre cine vivo en la Casa Taller Alfredo Zalce y el Centro Cultural Clavijero. También tendrán una presentación especial próximamente en el Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.

El director del festival, Ermes Giaco, explicó que Umbra es resultado de seis meses de trabajo colectivo y formativo, donde el cine se crea frente al público. Agradeció el apoyo de la Secum a través de la Convocatoria de Apoyo a Festivales y Muestras de Cine en Michoacán, que permitió fortalecer este proyecto.

Los productores Dante Báez Saavedra y Daniel Martínez Villegas destacaron que el programa Nigredo³, que se presentará en el Melchor Ocampo, vincula tecnología y arte contemporáneo, promoviendo la creación colectiva desde una mirada latinoamericana. Mientras que la curadora Virginia Rico Meneses subrayó la importancia de ofrecer espacios para artistas que experimentan con nuevos lenguajes digitales.

En esta edición participan 15 artistas con nueve piezas de cine vivo, entre ellos Nox Lumina, Fracturas Comunes, Lucas Henríquez, Cordilleras y Melancólicas. Los boletos tienen un costo de 180 pesos y 250 el día del evento y podrán adquirirse a través de la página oficial de Instagram en el siguiente link: https://www.instagram.com/umbraav?igsh=MTNwZ3BhYzNjZ3NubQ==