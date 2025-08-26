Ciudad de México, 26 de agosto de 2025. Al inaugurar la Tercera Reunión Plenaria de los diputados y senadores del tricolor el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, les hizo un llamado a defender sin miedo a la República, que atraviesa por el momento más peligroso de su historia, a la democracia, a las instituciones y las familias mexicanas.

Acompañado por la Secretaria General del partido, Carolina Viggiano, y los coordinadores de los diputados y senadores, Rubén Moreira y Manuel Añorve, en un mensaje político inicial el dirigente nacional dijo que “esto es sin miedo, porque los miedosos son cobardes, y aquí no se aceptan los cobardes”.

En la sede nacional del instituto político, reconoció el trabajo de los diputados federales y los senadores, y aseguró que son los mejores grupos parlamentarios y los más preparados, para después dejar en claro que “las puertas del PRI están abiertas para que entren los priistas, pero también para los que se quieran ir”, porque “este es un momento para no titubear por México”.

Además, estableció que “éste es un momento para demostrar la unidad y la cohesión. Eso se demuestra con las actitudes. Debemos tener la visión clara de qué queremos como partido y qué queremos como país”.

El Presidente Alejandro Moreno advirtió que “no van a venir otros a resolver los temas de los mexicanos. Los mexicanos tenemos que resolver nuestros temas. Tenemos que enfrentarlos con mucho carácter y determinación, con cohesión y mucha unidad”.

En ese marco, el senador y dirigente nacional ratificó que “hay que enfrentar al poder con mucho ánimo, con mucha determinación”.

Precisó enseguida que “lo fundamental no es solo un cierre de filas, es un cierre de filas trabajando juntos, en la realidad, en la actitud. Lo importante es cómo fortalecer el trabajo del partido, que sea no solo opción para la sociedad, sino que genere la cercanía con la gente. Eso se demuestra con el ánimo”.

Mencionó que el nuevo Poder Judicial estará sometido al gobierno de la República, que seguirá con más ánimo, con más ímpetu, la persecución política contra los opositores que son incómodos al régimen, porque levantamos la voz, porque hablamos, porque no nos quedamos callados.

Recordó además que está destruida la división de poderes, porque “el oficialismo ha despedazado el modelo democrático”.

Explicó que desde el gobierno de Morena “tienen una estrategia, que no es casual lo que está realizando todos los días para impulsar sus proyectos, tener una plataforma y ver de qué manera ganan permanentemente las elecciones”.

Señaló que “nos estamos jugando la vida democrática de la República”, y consideró que es “increíble que no se den cuenta muchos en este gran país. No ven cómo destruyen el modelo democrático, el Poder Judicial, cómo persiguen a los opositores, como le dieron poder total a las Fuerzas Armadas. No podemos permitir que México se convierta en Venezuela. Porque ya lo vimos”.

Agradeció el respaldo de los legisladores en los siete años que lleva la persecución política en su contra y anunció que “jamás nos van a doblar”.

“Ocupemos nuestro tiempo en sumar, y hacer lo que nos toca. Tienen mi reconocimiento, mi gratitud, porque siempre hemos estado. Aquí hay pluralidad de ideas, pero un mismo objetivo: defender a nuestro país”, dijo.

Reiteró que las puertas del partido siempre estarán abiertas para sumar a compañeros, para incluir a compañeros, pero el que no esté de acuerdo, está la puerta abierta, y que se vaya. Aquí no pasa nada. El que no esté de acuerdo, que le dé para adelante”.