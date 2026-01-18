Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.- Las leyendas del futbol que marcaron historia en Michoacán llegaron a Morelia para enfrentarse en un duelo amistoso contra el Barcelona en el Estadio Morelos, que dejó el triunfo a los rojiamarillos 2-1.

Previo a este encuentro que revivió la nostalgia y la pasión por el balompié, diversos futbolistas y el director técnico Rubén Omar Romano expresaron su entusiasmo por visitar el estado. Destacaron las riquezas naturales, gastronómicas e históricas de Michoacán, resaltando especialmente el ambiente familiar que prevalece en la entidad. Los testimonios fueron compartidos a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

“Me gusta mucho la Catedral, la comida que siempre estando en la Ciudad de México extraño. Visitar a la Mariposa Monarca fue una experiencia familiar increíble”, comentó el ex lateral derecho Joaquín “Shaggy” Martínez.

Por su parte, Federico Vilar, ex portero, dejó en claro el cariño y recibimiento que le dio el estado cuando llegó a vivir al país, “viví en Zitácuaro en 2001, fue la primera ciudad en la que estuve en México, después estuve en Morelia y lo que más disfruté fue la vida familiar, aquí mis hijos crecieron”.

El delantero peruano Raúl Ruidíaz, rememoró el tiempo que estuvo viviendo en Michoacán, destacando el trato de las personas, “la gente siempre espectacular y la comida no se diga. Les agradezco su apoyo, siempre están en mi corazón, Michoacán es el alma de México”, comentó. El director técnico argentino Rubén Omar Romano fue claro al hablar del estado: “Aquí fueron los años más felices que viví, años espectaculares tanto en lo personal como en lo deportivo”.

En tanto, Gabriel Achilier, defensa central, destacó la belleza del Acueducto de Morelia, “hay mucha historia que conocer, la Catedral, todo eso escondido que hay, lo místico que tiene Michoacán, sin olvidar su comida que te deslumbra y enamora. Tienen muchas cosas bonitas como su gente, mi esposa es de acá y tengo muy buenos amigos, eso es parte fundamental para estar aquí”.

El ex mediocampista Hugo Droguett invitó a la gente a no perderse la experiencia de la Mariposa Monarca en los santuarios del estado, y finalmente Claudinho quien vive en la entidad dijo que ha desarrollado una vida feliz gracias al apoyo que siempre le brindó la gente.