El agua no puede convertirse en un botín político, es un derecho humano que debe garantizarse a todas las personas, aseveró Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), al señalar que la Ley General de Agua propuesta por la Federación solo ve por los intereses del Gobierno y excluye a la población.

Destacó que dicha reforma elimina las concesiones de agua y las cambia por autorizaciones temporales, que pueden ser revocadas en cualquier momento, lo que deja en la incertidumbre a los productores del campo.

“Es increíble que se pretenda seguir sumiendo en la pobreza al campo mexicano, que a través de reformas como esta, se pretenda arrebatar a los pequeños productores los derechos que se han ganado durante años de trabajo, derechos que representan su patrimonio, su producción y, en muchos casos, la única fuente de sustento de sus familias”.

Además, Tejeda Cid señaló que un punto grave en el dictamen es la criminalización de agricultores, ganaderos o cualquier persona que por necesidad tenga un pozo para consumo en el hogar, o por no avisar con antelación y cambiar un medidor ante una emergencia.

“Cada día se deja más en el abandono al campo, orillándolo a la sequía, criminalizando a quienes nos dan comer, a quienes aportan a la economía de nuestro país. Lamentable que las leyes se hagan desde el escritorio y no se escuche a los sectores que serán afectados con esas decisiones”.

El legislador panista advirtió que el Presupuesto de Egresos no contempla recursos para infraestructura o saneamiento de redes pluviales, a pesar de tener proyecciones de crecimiento a 60 años.