Enfoque Electoral

Lecciones de las Elecciones Judiciales 4: la Megaconcurrencia

David Alejandro Delgado Arroyo.

Las elecciones judiciales nos dejaron la lección de visibilizar una complejidad adicional cuando concurren no solo elecciones judiciales federales con elecciones judiciales locales, sino también que estás concurren en misma fecha con elecciones locales a nivel municipal, como se dieron en los Estados de Durango y Veracruz.

Ello generó una situación que quizá no se enteró la ciudadanía en Michoacán, pero que se deriva del modelo diferente entre las elecciones de ayuntamientos y las elecciones judiciales; las primeras son con partidos políticos y las segundas son sin partidos políticos. Lo cual deriva no solo del texto transitorio segundo del decreto del 15 de septiembre de 2024, sino de que los partidos no tienen interés jurídico en las elecciones judiciales, puesto que no participan en ellas.

Pues bien, ello se derivó de que en Veracruz y Durango tuvieron que haber dos tipos de casilla, una por cada 750 electores o fracción por sección (con la posibilidad de casillas extraordinarias y especiales) con representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes, además de otro tipo de casilla, una por cada 2,250 electores o fracción por sección (sin la posibilidad de casillas extraordinarias y con limitación de casillas especiales) sin representaciones de partidos políticos, ni tampoco de ningún tipo de candidatura.

También es importante considerar que, en ambas entidades, se tuvieron tanto elecciones judiciales federales como locales.

La concurrencia entre elecciones municipales y las elecciones judiciales no tuvo un efecto potenciador de la participación ciudadana para las primeras, pero si para las segundas.

Es decir, en Durango hubo una participación ciudadana en las elecciones municipales de 2022 del 50.42%, pero en 2025 se tuvo un 44.87%, sin embargo, en la elección extraordinaria judicial se alcanzó un 20.31% superior a la media nacional.

Por su parte, en Veracruz, hubo una participación ciudadana en las elecciones municipales de 2022 del 59.94%, pero en 2025 se tuvo un 49.98%; sin embargo, en la elección extraordinaria judicial se alcanzó un 17.97%, superior también a la media nacional.

Pero si esta concurrencia fue grande, lo que sucederá en el país si no hay una reforma electoral que lo ajuste, tendremos en 2027 una Megaconcurrencia.

A Nivel Nacional habrá elección de diputaciones federales, que concurrirán con las 5 posiciones a elegir en votación popular de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación; a lo que se sumará la otra mitad de magistraturas de circuito y la otra mitad de juezas y jueces de distrito, con lo cual se tendrán 4 boletas federales.

Pero en el caso de Michoacán, tendremos también la votación de la otra mitad de juezas y jueces de distrito, que al diferenciarse entre penales y otras materias, sumarán 2 boletas locales más, con lo cual se tendrán 6 boletas en total.

Pero no serán las únicas elecciones concurrentes del 6 de junio de 2027, porque en Michoacán se tendrán también elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, es decir, 3 boletas más, con lo cual se tendrían 9 boletas, un número menora las 12 boletas de las elecciones del pasado 1 de junio de 2025.

El detalle que le da complejidad a dicha Megaconcurrencia no solo son, las posibles 9boletas, sino la concurrencia de 4 tipos diferentes de elección, que impacta no sólo, lo dicho al principio, la instalación de 2 tipos de casilla única; sino también en una muy diversa complejidad en la etapa de resultados de las elecciones.

Permítanme explicar, en las elecciones judiciales, por disposición legal, los cómputos distritales federales se realizan desde las 18:00 horas del día de la Jornada Electoral, justo cuando empiezan a captar información los PREP federal y local, en tanto que los cómputos de las elecciones de gubernatura, legislaturas federales y locales, así como ayuntamientos, se realizan a partir del miércoles siguiente al de las elecciones; a estos últimos, llamaré en lo sucesivo, cómputos tradicionales.

En Veracruz y Durango se previó acertadamente que los cómputos de las elecciones judiciales locales se llevaran a cabo al término de los cómputos tradicionales. Este problema no se visibilizó en 2025 en el orden federal porque no coincidieron cómputos judiciales con cómputos tradicionales.

Inclusive hay un procedimiento de revisión previa de los cómputos tradicionales, el martes siguiente a las elecciones, con el propósito de hacer las previsiones necesarias para los recuentos que por disposición legal deben hacerse.

Ello implica necesariamente hacer una distribución de tiempos, que pueda llevar a mandar los cómputos judiciales hasta que concluyan los cómputos tradicionales, como en Veracruz y Durango. Pero ello requiere una reforma electoral, porque de otra manera sería muy complejo realizar dos tipos de cómputos de manera paralela.

La concurrencia electoral también genera un problema sobre los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, puesto que tendría que haber una combinación muy compleja de movimientos simultáneos, durante la noche de la Jornada Electoral.

Lo anterior sin considerar que se requerirían tanto en los consejos del INE como en los comités del IEM dos tipos de bodegas diferentes para conservar los elementos de la cadena de custodia; porque las bodegas que custodian los paquetes de las elecciones judiciales no requieren la presencia de partidos políticos, lo que si requieren las bodegas que custodian el resto de los paquetes electorales.

De mantenerse el formato, lo deseable sería separar ambos tipos de elecciones un año. De cualquier forma, es un tema que deberá resolverse.