Morelia, Michoacán, 23 de julio de 2026.- Este verano, la costa de Michoacán te invita a descubrir más de 200 kilómetros de litoral en el océano Pacífico, un recorrido entre playas vírgenes, acantilados, esteros y comunidades pesqueras que ofrecen experiencias únicas para quienes buscan conectar con la naturaleza.

Maruata, Playa Azul, Nexpa, La Ticla, Caleta de Campos, Pichilinguillo y Faro de Bucerías son algunos de los destinos emblemáticos de la región, destacada por sus paisajes naturales y una amplia oferta de actividades como surf, senderismo, campismo y la observación de atardeceres, señaló el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

Uno de los mayores tesoros de la región son los campamentos tortugueros como los de Colola e Ixtapilla, donde las comunidades participan activamente en la conservación de especies marinas. Estos espacios brindan a las y los visitantes la oportunidad de vivir la liberación de tortugas de forma responsable durante la temporada, promoviendo el ecoturismo y la protección del medio ambiente.

A la oferta natural se suma una gastronomía basada en pescados y mariscos frescos, así como la calidez de las comunidades costeras. Esta hospitalidad, combinada con su riqueza cultural y artesanal, convierte cada visita en una experiencia memorable, agregó el funcionario estatal.

En estas vacaciones de verano, vive “el alma de México” a través de sus playas y descubre por qué su costa es uno de los grandes tesoros. La oferta turística completa puede consultarse en el portal oficial https://visitmichoacan.com.mx/