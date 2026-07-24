Morelia, Mich.- Viernes 24 de julio de 2026.- Una bodega de llantas abandonadas ardió en llamas durante la madrugada de este viernes en la colonia Los Ángeles, ubicada al norte de la ciudad de Morelia, informaron fuentes de rescate.

El hecho tuvo lugar en un inmueble localizado a la orilla de la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca. Algunas personas detectaron la quemazón y alertaron al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron los bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes combatieron el fuego hasta lograr sofocarlo y evitar que se propagara a propiedades aledañas.

Hasta el momento se desconoce cómo se originó el siniestro. Las instancias competentes se encargaron de realizar las acciones conducentes para determinar las causas del siniestro.

RED 113