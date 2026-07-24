Apatzingán, Mich.- 24 de julio de 2026.- Cuando realizaban recorridos preventivos en la colonia Nueva de Apatzingán, oficiales de la Guardia Civil y Policía Municipal fueron atacados a balazos por un grupo de criminales fuertemente armados, con saldo de un patrullero lesionado.

Fue durante la mañana de este viernes, cuando los uniformados patrullaban sobre la avenida Corregidora, y en determinado empistolados comenzaron a dispárales, por lo que los policías repelieron la agresión, tras lo cual los criminales se dieron a la fuga.

Durante el intercambio de disparos, un policía municipal resultó herido, por lo que siendo auxiliado por paramédicos y trasladado a un hospital para su adecuada atención médica, siendo su estado de salud reportado como estable.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que: “durante recorridos preventivos realizados de manera coordinada entre la #GuardiaCivil y la Policía Municipal, civiles armados agredieron a los elementos sobre la avenida Corregidora, en la colonia Nueva, del municipio de Apatzingán”.

“Los agentes repelieron la agresión y, como resultado, un elemento de la Policía Municipal resultó lesionado por impacto de arma de fuego. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde se reporta estable”.

“Asimismo, una patrulla de la Guardia Civil presentó daños por impactos de arma de fuego. En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno se mantiene un operativo para reforzar la seguridad en la zona y dar con los responsables”.

RED 113