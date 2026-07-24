Pátzcuaro, Michoacán, 24 de julio de 2026.- Estas vacaciones de verano, adéntrate en Michoacán y descubre Janitzio, una de las islas más emblemáticas del país y un destino que conserva la esencia, historia y tradiciones que distinguen al estado como “el alma de México”.

La isla de Janitzio está ubicada en el corazón del lago de Pátzcuaro y ofrece experiencias memorables desde el momento en que inicia el viaje en lancha. El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, comentó que los paisajes, la riqueza cultural de sus habitantes y las calles llenas de tradición convierten cada recorrido por Janitzio en una oportunidad para conectar con el legado purépecha que da identidad a esta región.

Entre los principales atractivos de la isla destaca el monumento a José María Morelos, uno de los más representativos de México, desde donde se puede admirar el lago y las comunidades que lo rodean con una vista panorámica inigualable. Además, las y los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía tradicional, las artesanías locales y las expresiones culturales que se mantienen vivas generación tras generación.

La isla forma parte de los grandes atractivos turísticos de la región de Pátzcuaro, donde también es posible recorrer el Pueblo Mágico, conocer sus plazas y templos históricos, visitar Tzintzuntzan y Santa Clara del Cobre, así como vivir experiencias que combinan naturaleza, cultura e historia en un mismo viaje.

La Sectur invita a planear la visita y hospedarse en los hoteles y establecimientos turísticos de la entidad para disfrutar de una estancia segura y placentera. Para obtener más información, se puede consultar el sitio web visitmichoacan.com.mx