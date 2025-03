Las jornadas de reclutamiento para integrarse al servicio de protección federal de la SSPC continúan en puebla

La convocatoria que mantiene abierta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través del Servicio de Protección Federal (SPF), en esta ocasión realizará una jornada de reclutamiento en el estado de Puebla.

El SPF abre una oportunidad para formar parte de un equipo profesional, comprometido con la seguridad y el bienestar, para convertirse en un protector de la nación, además de disfrutar de numerosos beneficios y oportunidades de crecimiento.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres con vocación de servicio que deseen participar en el proceso de selección de guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial y organismos autónomos.

Deben ser personas de entre 18 y 65 años, con estatura mínima de 1.50 metros ellas y 1.60 metros los varones, que no consuman drogas ni tengan problemas de alcoholismo.

Se ofrece un salario mensual neto de 12 mil 906 pesos y prestaciones superiores a la ley como aguinaldo de 40 días de salario, vales de despensa a fin de año, 20 días de vacaciones al año, licencias de maternidad y paternidad, además de seguro médico por riesgos y crédito hipotecario, entre otros.

Los requisitos son: ser ciudadano mexicano, contar mínimo con secundaria terminada, no tener antecedentes penales, ni haber sido destituido de cargos públicos o cuerpos de seguridad, los tatuajes son permitidos, siempre que no sean visibles, estar dispuesto a reubicarse en cualquier parte del país, no consumir drogas ni padecer alcoholismo.

Los futuros protectores de la nación deberán presentar: acta de nacimiento, comprobante del último nivel de estudios, comprobante de domicilio, cartilla militar liberada (para varones), identificación oficial, currículum con fotografía reciente, RFC con homoclave, CURP, dos referencias personales y laborales, además de una fotografía reciente tamaño infantil. Además, deberán aprobar los exámenes de control de confianza.

El personal de reclutamiento del SPF estará el 31 de marzo, en un horario de 09:00 a 15:00 horas en el Servicio Nacional de Empleo en Puebla, ubicado en Callejón de la 10 norte 806, Barrio El Alto, Puebla, Puebla.

Para obtener más información están disponibles los teléfonos 800 00 77377, (55) 54846733 y (55) 54846700, extensiones 68482, 68483, 68486 y 68515.

Además de los correos electrónicos spf.reclutamiento@spf.gob.mx spf.segreclutamiento@spf.gob.mx y las páginas web https://spf.gob.mx/convocatoria y https://www.gob.mx/proteccionfederal, así como redes sociales.

El SPF tiene una oportunidad de empleo para todos los ciudadanos con vocación de servicio que deseen incorporarse a una institución que protege y salvaguarda las instalaciones de la nación.