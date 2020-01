Puruándiro, Michoacán, a 30 de enero de 2020.- Momentos muy complicados, difíciles e incluso la muerte, son los caminos a los que conducen las drogas, enfatizó la joven Jessica Vanessa Adame Ávila, participante del octavo Foro Escucha, que en esta ocasión se llevó a cabo en el municipio de Puruándiro.

“Como jóvenes debemos estar conscientes de que las drogas no son un juego o un tema de moda, consumirlas nos puede llevar a vivir momentos muy complicados y difíciles de los cuales igual ya no salimos y eso nos puede llevar a la muerte, qué importante que contemos con espacios para ser escuchados y tratar estos temas”, expresó.

Así como Jessica, cientos de jóvenes del municipio de Puruándiro externaron sus opiniones, propuestas y experiencias sobre la problemática que generan la violencia y las adicciones en su comunidad.

“Hoy nos vamos con una idea diferente sobre cómo veíamos el consumo de drogas o caer en depresión; conocimos la manera de pensar de hombres y mujeres, quienes, en su momento, por problemas familiares tomaron caminos difíciles, pero después de este día, sabemos que contamos con instituciones y con nuestros amigos para ser escuchados y no tomar decisiones que nos afecten, tanto a nosotros, como a las personas que están cerca de nosotros”, manifestó el joven Ismael Lemus Díaz.

Al trabajar en diversas mesas de análisis y reflexión, las y los jóvenes participantes resaltaron la importancia que tiene el llevar a cabo este tipo de actividades, en la que participan personas con respuestas a las diversas preocupaciones que enfrenta la juventud, así como con quienes han vivido experiencias desalentadoras en sus vidas.

Como fue el caso de Carlos Daniel Álvarez, embajador de la paz, quien se encuentra en rehabilitación y compartió con las y los asistentes al Foro Escucha, su experiencia de vida y lo difícil que ha sido dejar el consumo de drogas.

“El consumir drogas es algo muy complicado, porque llega el momento en que no sabes lo que haces y eso me pasaba con mi hermano, quien cuando tenía dos años tenía que ver cómo me drogaba sin importarme el daño que le estaba haciendo, por fortuna recapacite y ahora ya estoy en un tratamiento, por lo que invito a los jóvenes a evitar caer en el vicio de las drogas, porque acaba con tu vida y con la de las personas que te quieren”, señaló.

De parte de las autoridades, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, participó en el octavo Foro Escucha, donde mencionó que, con la generación de estos espacios se trabaja para crear guardianes de las y los jóvenes michoacanos, cuidando y priorizando la salud mental.

“Con estas acciones buscamos evitar casos de suicidio y depresión, así como que la juventud caiga en el consumo de alguna droga, por eso es importante su participación en este tipo de actividades, estar cerca de la juventud y brindarle los espacios donde saben que pueden ser escuchados”, enfatizó.

Herrera Tello, indicó que se trabaja en la conformación de Centros de Atención a las Adicciones y en los Centros Escucha, además de contar con el número 911, donde las y los jóvenes son atendidos por personas capacitadas para dar soluciones a quien requiera atención.