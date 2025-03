Larissa Torres, dramaturga que da voz a las mujeres

Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2025.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura de Michoacán reconoce la trayectoria y el talento de las creadoras michoacanas, como la dramaturga uruapense Larissa Torres Millarez. Su trabajo ha trascendido fronteras y convertido el teatro en un espacio para visibilizar y dar voz a las mujeres a través de su obra.

Desde niña, Torres Millarez disfrutaba escribir, pero no solo imaginaba historias, quería verlas cobrar vida. “Cuando era pequeña, no había tanto movimiento teatral en mi entorno. Pero cuando finalmente vi una obra, lo reconocí de inmediato: eso es lo que me gusta”, recuerda.

Para ella, el teatro es un lugar de encuentro y reflexión, donde se abordan las necesidades esenciales de cada época. En este 8M, destaca el valor de este día como plataforma para visibilizar las luchas y aportaciones de las mujeres en la historia.

Sus obras han sido representadas en México, Argentina, Ecuador, EE.UU., Chile y Grecia. Entre sus textos destacan “Conjugando Alicia”, “No es temporada de flores (Posibles Dioses, 2019)” y “El gato de Mona (Tramoya, 2017)”. Ha estudiado con referentes como Manuela Infante, Claudia Quiroga y Gracia Morales. Actualmente es docente en la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH y también en la UVAQ, donde es Dramaturga Residente y Dramaturgista.

La creadora michoacana considera que el trabajo escénico ha sido clave para construir comunidad, un espacio donde muchas mujeres se han profesionalizado y han encontrado un lenguaje común. “No porque hayamos estado acostumbradas a luchar y sobrevivir significa que debamos resignarnos a que siempre sea así. Debemos buscar caminos más amables”, señala.

Autora de “La disciplina del olvido”, encuentra en su madre, sus amigas y sus abuelas sus principales referentes creativos. Y en este 8M, reflexiona: “Al final, somos la herencia de muchas personas, y en mi dramaturgia intento plasmar esa visión de espíritu libre. Siempre, de una u otra manera, emerge lo femenino que me rodea”.