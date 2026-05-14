Morelia, Michoacán, 14 de mayo de 2026.- El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respaldó el acuerdo anunciado por las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para mantener la coalición rumbo al proceso electoral de 2027 y afirmó que la continuidad de esta alianza representa estabilidad política, continuidad del proyecto de transformación y defensa de los avances sociales alcanzados en los últimos años.

Jesús Mora señaló que el anuncio realizado por Ariadna Montiel, Karen Castrejón y Alberto Anaya confirma que el movimiento entendió con claridad el momento histórico que vive el país: consolidar la unidad política y territorial frente al intento de restauración conservadora que busca frenar la transformación nacional.

“La derecha apostaba a dividir al movimiento, a generar confrontación entre aliados y a construir la narrativa de una ruptura. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: Morena, el PT y el PVEM ratificaron que existe madurez política, visión estratégica y claridad sobre la responsabilidad histórica que tenemos frente al pueblo de México”, sostuvo.

El dirigente morenista destacó que esta coalición no surgió únicamente como una alianza electoral, sino como una articulación política que permitió impulsar reformas sociales, ampliar derechos y construir gobernabilidad en uno de los momentos internacionales más complejos de las últimas décadas.

“Hoy México enfrenta presiones económicas internacionales, amenazas externas, campañas permanentes de desinformación y una derecha cada vez más radicalizada. Frente a eso, la respuesta del movimiento es la unidad. No una unidad burocrática o simulada, sino una unidad construida desde causas comunes, desde el territorio y desde el respaldo popular”, afirmó.

Jesús Mora reconoció el liderazgo de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, al colocar como prioridad la cohesión interna del movimiento y el fortalecimiento de la relación entre partido, gobierno y pueblo. Señaló además que el acuerdo entre las tres fuerzas políticas manda una señal de estabilidad y fortaleza hacia 2027, particularmente en un contexto donde la oposición continúa fragmentada, sin proyecto de nación y dependiendo cada vez más de campañas mediáticas de confrontación.

Asimismo, afirmó que en Michoacán existe plena disposición de seguir fortaleciendo la coordinación política con las fuerzas aliadas para consolidar la transformación en los municipios, en el Congreso y en la vida pública estatal.

“La transformación no puede sostenerse desde sectarismos ni desde proyectos personales. Se sostiene desde la organización, la unidad y la capacidad de construir mayorías sociales duraderas.

Eso es lo que hoy está haciendo nuestro movimiento”, expresó.

Finalmente, Jesús Mora sostuvo que la continuidad de la coalición representa también un mensaje de certidumbre para millones de mexicanos que respaldan el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque garantiza que el proceso de transformación mantendrá la fuerza política necesaria para seguir ampliando derechos, fortaleciendo programas sociales y defendiendo la soberanía nacional.