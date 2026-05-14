Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), detuvieron a un hombre que transportaba aproximadamente 8.8 kilos de presunta cocaína oculta en una silla de ruedas.

Esta acción se llevó a cabo derivado de labores de inspección y vigilancia en el AICM con el apoyo de un binomio canino, el cual detectó que un pasajero transportaba carga ilícita en una silla de ruedas, por lo que se procedió a su inspección con un sistema de rayos “X”, donde de identificaron varios objetos que no coincidían con los materiales de la silla y al revisar de manera minuciosa hallaron ocho paquetes con la presunta droga.

Por lo anterior, la persona fue detenida, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe destacar que este aseguramiento representa 18 mil dosis que equivalen aproximadamente a un millón 936 mil 125 pesos, lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos.

Estas acciones se realizaron con estricto apego a los protocolos de actuación y en coordinación interinstitucional, como parte de los esfuerzos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en aeropuertos del país.

La Secretaría de Marina y las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de contribuir a la seguridad nacional, fortalecer la vigilancia en infraestructura estratégica y evitar el tráfico de sustancias ilícitas.