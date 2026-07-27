Morelia, Michoacán, 27 de julio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respaldó la postura de la Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum sobre abrir una discusión pública, amplia y responsable en torno al uso de dispositivos, redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial, por los efectos que ya tienen en la niñez, la juventud, la convivencia social y la democracia.

Jesús Mora señaló que la regulación planteada por la Presidenta no parte de la prohibición simple ni de una decisión impuesta desde arriba, sino de la construcción de consenso con madres, padres, docentes, especialistas, niñas, niños y adolescentes. “Regular no es censurar; regular es proteger. Cuando hablamos de niñas, niños y jóvenes, el Estado tiene la obligación de cuidar su desarrollo, su salud emocional, su capacidad de atención y su libertad para formarse sin depender de una pantalla”, afirmó.

El dirigente morenista sostuvo que el debate sobre tecnología no puede reducirse al celular dentro del salón de clases, porque el problema también está en los algoritmos, la búsqueda permanente de aprobación social, el consumo excesivo de contenidos y las plataformas diseñadas para capturar la atención. Dijo que por eso es correcta la ruta anunciada por el Gobierno de México: escuchar evidencia, realizar foros regionales y construir una propuesta que tome en cuenta a familias, escuelas y comunidades.

Jesús Mora advirtió que la próxima discusión sobre inteligencia artificial será fundamental para el futuro democrático del país, especialmente frente a la aparición de noticias falsas, imágenes manipuladas, videos alterados, bots y campañas digitales que pueden confundir, presionar o fabricar percepciones artificiales. “Una democracia sana necesita ciudadanía informada, no juventudes manipuladas por algoritmos, mentiras virales o contenidos fabricados para sembrar miedo, odio o desconfianza”, señaló.

El dirigente morenista concluyó que Morena acompañará a la Dra. Claudia Sheinbaum en una agenda tecnológica con sentido humanista. “La transformación entiende que la tecnología puede ayudar a educar, comunicar y ampliar derechos, pero también puede dañar si se deja únicamente en manos del mercado. Por eso hay que discutirla públicamente: para que las nuevas herramientas sirvan al pueblo, fortalezcan la democracia y no sustituyan la convivencia, la verdad ni la conciencia crítica de nuestras juventudes”, afirmó.