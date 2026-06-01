Morelia, Michoacán, 01 de junio de 2026. En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), representado por su director Marco Antonio Flores de la Torre, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), el ombudsperson Josué Mejía, aseguró que, a través de estos instrumentos, el organismo continúa fortaleciendo la aplicación de la perspectiva de Derechos Humanos en todas las instituciones.

Se refirió a la importante labor que ha desempeñado la máxima institución de capacitación en el Estado, al atender a personas privadas de la libertad, a mujeres violentadas y a todas aquellas personas que encuentran en el instituto las herramientas necesarias para lograr mejores condiciones de vida e incluso su libertad económica, por lo que comprometió a difundir entre los usuarios del organismo las bondades del Instituto, a fin de que lo conozcan y se integren a él como una opción para un mayor desarrollo personal y social.

Respecto del instrumento jurídico signado, dijo que el ICATMI pone a disposición del personal de la CEDH que así lo requiera, el programa de Certificación en los Estándares de Competencia de la RED CONOCER, con una tarifa preferencial.

Por su parte, Marco Antonio Flores de la Torre, dijo que el Instituto a su cargo siempre ha trabajado bajo la premisa de la inclusión, pilar fundamental de los derechos humanos.

Comentó que desde la capacitación se brindan herramientas que permiten a las personas desarrollar diversas competencias en algún oficio, lo que a su vez puede permitir la generación de ingresos adicionales para las familias, lo que redunda en un mayor bienestar.

Agregó que los 180 cursos y 40 certificaciones con las que cuenta la institución también están abiertos para servidores públicos, con cuotas que van de los 450 a 600 pesos por cuatrimestre.

Dijo que la CEDH y el ICATMI comparten una misma visión, la de servir a la ciudadanía y procurar la mejora de la calidad de vida de las y los michoacanos.

Firmaron como testigos de honor la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz y la directora de Vinculación con el Entorno, del ICATMI, María Antonieta López Fernández.

Con este tipo de acciones la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán continúa trabajando en la difusión y defensa de los derechos fundamentales de la población michoacana.