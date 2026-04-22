La infraestructura del acompañamiento

Por, Miryam E. Camacho Suárez

En 2025, el mercado de los acompañantes virtuales dejó de ser una curiosidad de nicho para convertirse en una respuesta funcional dentro del ecosistema digital. Mientras herramientas como ChatGPT dominan tareas de redacción, programación o consulta, una cifra menos visible empieza a marcar el cambio: entre el 20% y el 25% de los usuarios ha utilizado sistemas conversacionales para procesar temas personales al menos una vez, y en segmentos jóvenes la proporción se acerca a uno de cada ocho.

No es un uso mayoritario en términos de volumen, pero sí un comportamiento ampliamente distribuido que introduce una función nueva en la interfaz: acompañamiento bajo demanda. El dato relevante no es cuántas personas lo hacen todos los días, sino que una parte significativa de la población ya reconoce esa opción como disponible. A partir de ahí, el sistema deja de ser únicamente una herramienta de consulta y empieza a operar como presencia interactiva en momentos específicos.

Este cambio no se explica por una supuesta “inteligencia emocional” de los modelos, sino por su arquitectura. A diferencia de la interacción humana, que está sujeta a tiempos, disponibilidad y reciprocidad, los sistemas conversacionales operan sin costo social: responden siempre, responden rápido y se ajustan al contexto del usuario en cada turno. Esta combinación no reproduce una relación humana en sentido estricto, pero sí establece una condición clave: continuidad de interacción sin fricción.

Los datos de uso refuerzan este punto. Análisis a gran escala muestran que entre el 70% y el 85% de las interacciones con inteligencia artificial siguen siendo funcionales, mientras que solo entre el 2% y el 5% corresponde a conversación personal o afectiva. Sin embargo, esa minoría presenta un patrón distinto: sesiones más largas, mayor número de turnos y mayor nivel de detalle. No define el volumen total del sistema, pero sí su uso más intensivo.

Esa diferencia se vuelve más clara cuando se observa cómo se comportan los usuarios en el tiempo. A diferencia de una búsqueda puntual, la interacción conversacional no tiene un punto de cierre definido. Se extiende, se ajusta y se retoma en distintos momentos del día. Estudios de comportamiento han identificado que este tipo de uso se concentra con mayor frecuencia en horarios donde no hay disponibilidad de interlocutores humanos, lo que indica que estos sistemas no sustituyen la interacción social directa, sino que ocupan espacios donde antes no existía interfaz.

La inteligencia artificial no reemplaza relaciones humanas; se inserta en los vacíos operativos donde la interacción no es posible o no está disponible.

El comportamiento del modelo refuerza esta lógica. En contextos de conversación personal o toma de decisiones, los sistemas tienden a alinearse con el usuario, priorizando coherencia y compatibilidad con lo que ya plantea en lugar de introducir fricción. Este fenómeno, documentado en investigación reciente, no es un error, sino una consecuencia del diseño: los modelos están optimizados para sostener interacción, no para confrontarla.

En la práctica, esto produce una experiencia donde la conversación fluye sin interrupciones, sin contradicción directa y sin desgaste. No es una relación humana, pero cumple con una función operativa similar: mantener la interacción activa.

Este cambio se conecta con una transformación más amplia en el entorno digital: el paso de la búsqueda a la sugerencia estructurada. La integración de inteligencia artificial en buscadores, como en Bing, ha modificado la forma en que millones de usuarios interactúan con la información. Microsoft reportó más de 100 millones de usuarios activos diarios en estas interfaces, pero el cambio más relevante no está en el volumen, sino en la forma de uso: las consultas dejaron de ser palabras clave para convertirse en preguntas completas, contextuales y orientadas a decisión.

El flujo deja de ser: Búsqueda → contraste → decisión. Y se convierte en: Consulta → reformulación → sugerencia → decisión

En ese esquema, el sistema no solo informa; acompaña el proceso.

Cuando esta lógica se traslada al terreno personal, la función se vuelve más evidente. La inteligencia artificial no sustituye la interacción humana en su totalidad, pero sí introduce un espacio donde ciertas formas de procesamiento, expresar, ordenar, ensayar, pueden ocurrir sin recurrir a otro interlocutor.

No por preferencia ideológica, por disponibilidad.

Además, la interacción conversacional produce un tipo de dato distinto al de la economía digital tradicional. No se limita a registrar clics o consumo, sino que captura secuencias de lenguaje, contexto situacional y patrones de decisión en tiempo real. Esto permite inferir no solo qué hace el usuario, sino cómo articula su experiencia dentro de la conversación.

Por primera vez, la interfaz no solo observa el comportamiento, también registra el proceso.

En este contexto, la dimensión emocional no es un desvío del uso original del sistema, sino una extensión funcional. Incrementa la duración de la interacción, favorece la recurrencia y consolida la presencia del sistema en momentos donde antes no existía interfaz.

No porque el sistema “busque” ese uso, sino porque su arquitectura lo permite.

El desplazamiento real no está en el volumen de uso, sino en la función que se activa. La mayoría de las interacciones siguen siendo funcionales, pero una proporción significativa de usuarios ya ha incorporado la posibilidad de utilizar estos sistemas como acompañamiento en contextos específicos.

Eso es suficiente para que el sistema deje de ser una herramienta y pase a ser parte del entorno.

La inteligencia artificial no está entrando al terreno emocional porque lo imite, sino porque su diseño la hace funcional en ese espacio.

No sustituye la relación humana, pero introduce una forma de presencia que antes no existía: constante, disponible y sin costo social.

No es vínculo, es infraestructura de acompañamiento.

Miryam Elizabeth Camacho Suárez

Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.