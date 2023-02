La Hoguera de las Vanidades, por Estrellita Fuentes

– Hoy, el Senado de la República aprobó por mayoría el paquete de reformas en materia electoral llamado “Plan B”, exceptuando la cláusula de vida eterna que establecía la posibilidad de transferir votos entre partidos, y se turna al Ejecutivo Estatal para su publicación. Los votos incluyeron los 72 a favor por parte de Morena, Partido Verde, PT y Encuentro Social; y 50 votos en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

La cuestión es que el próximo domingo también se está convocando a la marcha nacional por la defensa del INE, cuya cita es en el Zócalo de la CDMX.

Vaya madruguete el que les acomodaron, no a los partidos de oposición, sino a los ciudadanos que no respaldan esta iniciativa del Presidente, y a quienes por cierto calificó como “masoquistas”.

– Concluyó el juicio en NYC en contra del Ex Secretario de Seguridad Pública de la administración federal calderonista, Genaro García Luna. Los testimonios estuvieron basados en los dichos de capos del Cártel de Sinaloa, pero al final nos desnudaron como país ante una cruda realidad que en todo México sabemos: vivimos en un vil narcoestado. ¿Cuáles elecciones? ¿Cuáles instituciones? ¿Cuál orden y estado de derecho? Vale gorro cuando nuestras propias autoridades están embarradas hasta el cuello en amasiato con los cárteles por su sed de dinero.

Y con todo respeto, que el ex presidente Felipe Calderón no tenía ni idea de lo que hacía su subalterno, perdón, pero esa no me la compro.

Habrá que ver si habrá una segunda temporada en el caso Calderón versus AMLO. Y también nos deberíamos preguntar por qué el temorcito de que el Chapito fuera extraditado a Estados Unidos, como para que un juez mexicano lo amparara. Para que no suelte más la sopa quizás, porque a “El Rey” Zambada casi revela el posible financiamiento a la campaña de AMLO, quien por cierto ahora está tan enojado, que va a demandar por difamación al abogado defensor de Luna, César de Castro. Como si no hubiera problemas más importantes que resolver señor Presidente, en vez de su imagen.

– Por otra parte, López Obrador nacionalizó el litio del país, cuyos depósitos de este mineral se encuentran coincidentemente en los estados del norte de la República… zona que el mismo presidente vetó a las industrias por la escasez del agua.

Recordemos por ejemplo el caso de Tesla: el gobernador de Nuevo León Samuel García iba bastante avanzado en las pláticas con Elon Musk, hasta que AMLO intervino y les dijo que no, que mejor se fueran al sureste donde hay más agua. Bueno, ya hasta Michoacán se anda apuntando (lo cual sería muy bueno, pero dadas las condiciones de inseguridad, y lo quisquilloso que es Musk, dudo que se logre).

Otra caso de cancelación de proyectos a razones del “agua”, fue el de Constellation Brands en Baja California, cuyo avance de obra iba ya en un 70%, siendo que en realidad los grandes acaparadores del agua en aquella región son los agricultores quienes se quedan con el 75% del recurso. Entre ellos encontramos a importantes exgobernadores, políticos, y empresarios, que cabildearon con el gobierno de México para que se desinstalara la planta, y AMLO con la excusa del agua, lo llevó a consulta pública para que “el pueblo bueno” decidiera… a mano alzada.

Regresando a lo del litio, el fin de semana pasado el Presidente estuvo en Bacadéhauchi, Sonora anunciando con bombo y platillo su nacionalización, pero ¿sabía usted que por cada tonelada de litio extraída, se evaporan alrededor de 2 millones de litros de agua? Y durante el magno evento, ¿sabe qué fue lo que más le pidió la gente a AMLO? ¡agua!!!

O sea, no está mal explotar el litio y más a favor del país: el tema es que haya contradicciones desde el nivel Presidencia que le resta certeza a las empresas que vienen a invertir a México. ¿Por qué a Tesla y a Constellation Brands se les dijo que no, y a las empresas chinas, norteamericanas y canadienses que se van a instalar para explotar el litio, porque el gobierno NO tiene dinero para hacerlo, a ellos sí? ¿No es ilógico? ¡No tiene sentido! ¿Por qué no mejor meten a los agricultores en cintura, y así garantizan el abasto para las ciudades, en vez de demonizar a las empresas, y culpabilizarlas por la falta de agua?

Para mí, el hecho de cancelar lo de Constellation Brands, fue algo como el aeropuerto de Texcoco: las negociaciones venían desde la gente de Peña Nieto, y AMLO simplemente quiso cambiar las reglas del juego, y a los jugadores. Y ahora, al insistir en que Tesla se vaya al sureste, pues es para quitarle el negocio a Samuel, y seguir con su proyecto de legitimar el famoso Tren Maya, y que tenga una utilidad logística.

Por último, la industria del litio sin duda será un gran negocio, pero para unos cuantos, ya que dudo mucho que se permee a los habitantes de las localidades. Si no pregunten en Durango cómo les fue con el desastre minero de contaminación ocasionado por Grupo México, y cuyos habitantes perdieron vacas, cosechas, se enfermaron, y el gobierno hizo mutis.

– El que pareciera que ya le hizo un guiño – guiño fue Alito Moreno al corcholata Adán Augusto, en un mitin que tuvo el pasado fin de semana en Chihuahua, donde dijo que del lado de MORENA, era claro que sí había dedazo, pero que a como iban las cosas, les iba a ganar Adán Augusto. ¿De qué lado está pues el presidente del PRI? Se ve que lo traen bien amaestrado.

Pasamos a las noticias de Michoacán:

– De acuerdo con la encuestadora Massive Caller, si hoy fueran las elecciones en Morelia y Uruapan, en los dos sitios ganaría MORENA. Lo curioso del caso es que el 57% de los encuestados aseguró que NO votarían por Alfonso Martínez. ¿Qué pasó con sus asesores de imagen?

– El titular del IMSS Zoé Robledo dio a conocer que han llegado a la fecha al país, 610 médicos cubanos con especialidades de alta demanda y que ya han sido desplegados en hospitales del IMSS Bienestar, 29 de los cuales han sido asignados Michoacán. Lo que quizás no sea tan del dominio público es que organizaciones de derechos humanos han denunciado la explotación de la que son objeto por parte del gobierno cubano, ya que les quitan la mayor parte de su salario, y los tienen más que amenazados con sus familias que se encuentran en la isla, para que ni se les ocurra emprender la graciosa huida.

Por ello, el gobierno de Michoacán, en voz del Secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, reconoció que están apoyando a los médicos cubanos con comida a la carta y hospedaje “mientras se instalan”. O sea, aparte del salario, se gasta en ellos por partida doble. La cuestión es que habría que analizar el trasfondo del convenio marco federal, y ver qué tan benéfico y efectivo es para el país, así como para los propios médicos cubanos quienes se las ven muy complicada para sobrevivir, al punto que el gobierno local les tiene que poner comida y techo.

– 13,000 millones de pesos son los que están pendientes de solventar por parte de la administración del ex gobernador Silvano Aureoles ante la Auditoría Superior de la Federación, tan solo del último año del ejercicio que fue el 2021. Pero no olvidemos que también trae auditorías y observaciones de los años anteriores.

Pero, ¿y las denuncias apá? Yo veo a Silvano muy quitado de la pena. Ya hasta anda marchando en defensa del INE y organizando su campaña presidencial. ¿Sabe que yo creo? Que Aureoles sabe que no las tiene de ganar, pero tiene que dar de qué hablar, para que, por si pasa algo, pueda hacerse pasar como “perseguido político”.

¿Y lo del caso Lagunillas? Ya nadie preguntó, ni declaró, ¿verdad? Política ficción le llaman.

– ¡Ah! Y por si quiere usted casarse en el Centro Cultural Clavijero, la renta del patio chico le sale en $150,000 pesos, y el grande en $250,000, así lo dio a conocer el Secretario de Finanzas del Estado Luis Navarro. También aclaró que en el 2022 se obtuvieron 4 millones de pesos por el arrendamiento del lugar, y que el dinero se va a una cuenta que ahora maneja directamente Tamara Sosa, la Secretaria de Cultura, ya sea para el mantenimiento del palacio, o “cualquier cosa que necesite la Secretaría. ¿Y la supervisión del Congreso y de la ASM? ¡Bien gracias! Si se supone que para eso existe un presupuesto etiquetado que pasa por el Congreso estatal, y se aprueba el año anterior; y ahí NO viene especificado que haya “cajas chicas” para que se usen a discreción.

Cerramos con una nota peluda: además de “Proteo”, el perro héroe que fue homenajeado en la SEDENA por su heroica labor en Turquía, también en Baja California homenajearon a “Boris” de tan solo 4 añitos de edad, quien tiene un amplio historial de decomisos, y que en fechas recientes fue atacado por un grupo delincuencial, porque le dispararon en medio de un operativo en Ensenada con un rifle AK-47. Al lomito le amputaron una pata delantera, y lo dieron de baja para que se retire al cuidado del policía que ha sido su binomio y amigo, en medio de honores.

No cabe duda: los animalitos no dejan de mostrarnos el valor del estoicismo y el servicio al humano, mientras que hay otros pelandrufos que dicen: – Vamos a chingarnos esto… mano-.