La Hoguera de las Vanidades. Hoy el análisis de lo más destacado, al estilo de Estrellita Fuentes

La Hoguera de las Vanidades

Miércoles 19 de abril de 2023

Por: Estrellita Fuentes

Pues oficialmente ya tenemos a las primeras corcholatas por parte de una fracción de la oposición a MORENA y a AMLO, toda vez que el colectivo Unid@s presentó ayer lunes en Expo Reforma de la CDMX, a un grupo de 13 presidenciables, quienes buscan representar a este frente opositor en las elecciones de 2024, con una candidatura única o de coalición.

¿Y quiénes son Unid@s? Pues está conformado por el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. Los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther están entre quienes integran a esta organización, así como Emilio Álvarez Icaza, Ana Lucía Medina, Guadalupe Acosta, Gabriela Sterling, entre otras personas.

Lo malo es que, de sus gallos, la mayoría militan o han militado en partidos políticos, siendo que lo que menos que quieren saber ahorita los ciudadanos precisamente es cualquier cosa que huela a partidos. Además, juntaron en la pasarela a personajes de dudosa reputación.

Ahí les van los nombres: la senadora del PRI Beatriz Paredes; la ex secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu; el ex diputado y ex militante del PRD Demetrio Sodi; Enrique de la Madrid Cordero, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas (aunque no estuvo presente en el evento); además de Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex; Idelfonso Guajardo, diputado del PRI. También está José Ángel Gurría Treviño, ex secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo; y ex secretario general de la OCDE; Juan Carlos Romero Hicks, militante del PAN, y la senadora del PAN Lilly Téllez. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; el panista Santiago Creel y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Y faltarían más que han levantado su dedito como Ulises Ruiz, Alejandro Murat, eventualmente hasta Monreal… y seguro más. ¿Cómo habrá sido el proceso de selección? ¿Mediante pactos y alianzas?

¿Y los perfiles ciudadanos apá? A todas luces se ve que más que un ejercicio de apertura democrática donde en vez de buscar que se refresquen los cuadros políticos y abrir los espacios para rostros nuevos, se construye un bloque de partidos como el “TUCOM” de 1999, “Todos Unidos contra Madrazo”, pero ahora se llamaría “Todos Unidos Contra MORENA”. Triste caso. Siendo así, no les auguro mucho futuro, a pesar de que hay cuadros brillantes de verdad, y que sin duda harían un excelente papel de llegar a la Presidencia en el 2024. ¿De verdad no lo han entendido?

Con razón se le pusieron de a pechito a AMLO como para que les dijera que son los mismos conservadores que quieren seguir robando… ¡Shhhhaleeee!!

Hablando de partidos políticos, aquí en Michoacán se confirman dos nuevas agrupaciones políticas: la de Luisa Ma. “Cocoa”Calderón, con “Democracia Libertad Michoacana”; y Juan Pérez y Antonio Valencia con “Acción Revolucionaria para la Transformación Social” (ARTS, como el canal de cable de arte). Las dos plataformas lograron reunir a más de 1,200 afiliados cada uno, y el año que entra, aunque no recibirán financiamiento público, sí podrán negociar candidaturas con los partidos políticos para contender.

En lo que respecta al chapulineo político, Toño Soto, quien, tras 33 años de militancia en el PRD, y de haber sido diputado local, senador, candidato, y hasta líder estatal de ese partido, renunció a sus filas y ya se fue a trabajar con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedoolla como “Jefe de Oficinas Sectoriales”, whatever that means.

Y en el Congreso michoacano ya se conformó un mega bloque de representación parlamentaria (15 legisladores de 40), grupo que ya reconfirmó al diputado Marco Polo Aguirre como su cabeza. A estas alturas, seguro que ya habrá voces en el PRI quienes digan que Memo Valencia hizo mal en írsele a la yugular a Marco, y presionarlo hasta lograr su salida del tricolor, ya que ahora muy probablemente se les va a voltear el chirrión por el palito, y va a tomar nuevos bríos el legislador. ¡Obvi! Incluso se habla de la posible candidatura de Marco Polo por el Verde, la cual pues, siendo así, sí le anda dando la batalla a nuestro Secretario de Finanzas Luis Navarro, quien ya está con toooodo, para contender para la alcaldía de Morelia por MORENA.

Quien ya está gastando un super varo en publicidad es el Diputado Huacus ex petista y ahora del PRD, quien tiene sus aspiraciones políticas para el 2024. Ahí se anda disputando los espectaculares en las avenidas principales de Morelia con Silvano Aureoles, con quien, dicho sea de paso, son cuais.

Y vaya agarrón que se traen entre el gobierno estatal y el ayuntamiento de Morelia por la firma del convenio en el que en la cláusula 7ª, el municipio cede su cuerpo policiaco al estado. ¿Perdón? ¿Y que nos vaya en la capital igual que como está ocurriendo en Uruapan, Zamora, Tierra Caliente… etc?

El tema de los homicidios que se han recrudecido en la capital, y que tanto ha estado señalando el gobernador, perdón, pero por el móvil de muchos de ellos, como los motosicarios de la colonia Obrera, suena más a bandas delincuenciales de alto calibre, que a pandilleros de bajo pelo (Ya se parecen a los “motonetos” de San Cristóbal de las Casas, Chiapas). Y esa es chamba le corresponde a las fuerzas federales para contener a los cárteles que sí están operando en Morelia. Recordemos el incendio de los bares hace poco más de un mes, la quema de autos en la madrugada allá por el Infonavit Juana Pavón…

Yo estoy convencida que el gobierno del Estado no puede poner sobre la mesa de negociación con Morelia un copy & paste de un convenio y aplicárselas por igual a todos los municipios. La capital se cocina aparte, perdón, y hace falta diálogo y entendimiento.

También pienso que, si el municipio ha venido trabajando en depurar a una corporación, certificarla, capacitarla, que pase los exámenes de control y confianza, ¿quién nos va a garantizar que a la hora del “mix” con la corporación estatal no se pierda el esfuerzo? Y, por otro lado, en el caso de un conato de lo que sea en nuestra demarcación, ¿el alcalde tendría que llamarle al gober para pedirle ayuda por no poder disponer de su propia policía, y entonces el Ejecutivo Estatal decidiría si sí o si no le daría chance? ¿No atenta eso contra la autonomía municipal que establece la Constitución Mexicana?

Pues yo no sé cómo, pero eventualmente tendrán que ponerse de acuerdo.

Hablando de cárteles delincuenciales, me causó ternura que un perro Rottweiler en Brasil se tiró al piso junto con sus amos narcos ya esposados, mostrando rendición, en el momento que les cayó la policía en un cateo. Mi vidaaaaa… Seguro dijo el can. -¡¡Dijeron que todos!!!- O a lo mejor solo estaba esperando que un poli le hiciera pancita.

Y ya después de lograr su propósito de apoderarse del INE, AMLO ahora va por la extinción del INAI y de Notimex. De esto último, ¡que con las mañaneras es suficiente! ¿Es en serio?

En el caso del INAI, su presupuesto es como de 1,000 millones de pesos anuales, que no se compara, pero para nada con el desfalco de los 15,000 millones de la gran estafa documentada y denunciada en SEGALMEX. Además, es el único salvoconducto que nos queda a los mexicanos para pedir acceso a todas las licitaciones públicas, contratos, sueldos de la estructura burocrática gubernamental.

Al respecto, le platico que yo llevo meses peleándome por clarificar un contrato de 20 millones que adjudicó el gobierno estatal a una empresa de dudosa capacidad por parte del Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública que encabeza César Erwin Sánchez Coria (cuyo chofer lo detuvieron el año pasado con un maletín con un millón y medio de pesos; es que iba a comprarle unos chescos a su jefe), y en mi caso, según que es caso cerrado, que dizque porque ya me dieron toda la información. Jamás me dieron acceso a los informes de avances, los entregables de sus campañas y programas de prevención del delito, montos erogados, etc., por lo que señalé que estaba incompleta, y el IMAIP dijo… que sí estaba completa. Ya les seguiré platicando como va el caso. ¡Se pasan!

De no ser por este tipo de mecanismos, jamás nos enteraríamos de casos como el que se acaba de destapar sobre nuestro flamante secretario de la SEDENA Luis Cresencio Sandoval, quien utiliza los aviones de la fuerza armada para hacer viajes con frecuencia a destinos VIP como Nueva York, Moscú, Florencia, Milán, sin faltar el shopping en Denver, y todo en hoteles y restaurantes de lujo, acompañado con una célula compuesta por 10 militares para que los atienden a él y a su esposa. ¡Patrón! ¿Saben cuánto gana el angelito? $171,490.84 pesos. ¡Y se quejaban de Lorenzo Córdova! Jajajaja Pero “no somos iguales” dice el Preciso, quien por cierto ya se enojó porque EUA espía a los militares mexicanos, siendo que jamás defendió a los civiles a los que representa, cuando estuvieron a un pelito de que el Ejército nos espiara e interviniera nuestras comunicaciones a su antojo, toda vez que la Suprema Corte les puso en alto y les dijo que nel.

¡Ah! Y no contento con eso, AMLO va por más. Ahí le va la lista…

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) Servicio Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina) Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB) Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) Dirección General de Publicaciones (DGP) Instituto Mexicano para la Juventud (Imjuve) Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia)

Ponga usted que sí signifique ahorros este recorte, pero lo que menos ha sabido demostrar esta administración federal es la eficiencia gubernamental, como para lograr una verdadera reingeniería de procesos, y un gobierno digital alternativo que supla las funciones… porque lo que menos le gusta a AMLO es la transparencia. De ahí que ahora su nuevo objetivo es el INAI siendo que su creación fue una conquista ciudadana encabezada en los noventas por un grupo de periodistas y académicos, que empujaron la iniciativa hasta su creación, y se enfrentaron con el sistema político presidencialista de la época.

No sé ustedes, pero yo veo a la sociedad dormida, apática, y no hay quien levante pasiones como para darle la batalla a AMLO: casi todos tienen cola que les pisen, y de ahí que, si no nos movilizamos, no habrá contrapesos verdaderos que por lo menos den la batalla.

México es un país de desigualdades sí, de inequidades e injusticias; pero también hemos sido presos del narco, de una clase política chafa, y de mercenarios de la corrupción que tienen agarrado a AMLO por el cuello, por mucho que rece lo contrario en el púlpito de sus mañaneras.

Tendría que llegar un gallo o una galla muy gallos, que alborote al gallinero, para que se alborote el corral. Pero por lo menos ahora, no lo veo muy claro en el panorama…

En fin. Yo a hasta aquí le dejo, no sin antes agradecerles a aquellos que me leen, me comentan y sobre todo me apoyan en esta vía independiente.

¡Feliz miércoles!