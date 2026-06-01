Morelia, Michoacán, 1 de junio de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, entregó los nombramientos a los nuevos titulares de áreas estratégicas de la Secretaría de Gobierno, a quienes exhortó a redoblar esfuerzos y consolidar el trabajo institucional en beneficio de las y los michoacanos.

Durante el acto, Zepeda Villaseñor otorgó el nombramiento a Rubén Pedraza Barrera como subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales; a Salvador Vázquez Villa como subsecretario de Derechos Humanos y Población; y a Ricardo Palominos Vargas como director de Gobernación.

El encargado de la política interna del estado destacó la experiencia y capacidad de los nuevos funcionarios, por lo que los convocó a fortalecer las tareas que desarrolla la dependencia y mantener una coordinación permanente con las distintas áreas de gobierno.

“Les hemos pedido que, con base en su experiencia y trayectoria, redoblen el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Gobierno, fortaleciendo la atención a la ciudadanía y consolidando los resultados que se han alcanzado en cada una de las áreas”, señaló.

Raúl Zepeda destacó que la dependencia mantiene una labor permanente para garantizar la gobernabilidad, el diálogo y la atención de las necesidades de la población, por lo que es fundamental contar con servidores públicos comprometidos con el servicio y los objetivos institucionales.

Finalmente, reiteró su confianza en que los nuevos responsables contribuirán al fortalecimiento de la dependencia y al cumplimiento de las acciones que impulsa el Gobierno de Michoacán para mantener la estabilidad y el desarrollo de la entidad.