El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, respaldó la información presentada este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reveló que más de 8 millones de bots están promoviendo en redes sociales la manifestación convocada para este sábado.

Mora González enfatizó que en Morena se respeta plenamente el derecho a la libre manifestación, sin embargo, consideró necesario identificar quiénes están detrás de esta movilización impulsada artificialmente por cuentas falsas.

El líder morenista subrayó que las protestas en México son un derecho legítimo, pero advirtió que actores políticos de la rancia derecha, como Vicente Fox, han mostrado su respaldo público a la marcha, lo que evidencia que se trata de una estrategia política organizada por sectores conservadores.

“Alito Moreno ha criticado las vallas para evitar confrontaciones y violencia, pero no dice nada de la represión del PRI a estudiantes, profesores y mujeres durante décadas de un gobierno represor”, puntualizó.

Finalmente, Jesús Mora reiteró que Morena seguirá defendiendo la libertad de expresión y la participación ciudadana auténtica, pero rechazó el uso de campañas digitales falsas que buscan manipular la opinión pública y generar confrontación social.