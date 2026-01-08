Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- La Danza de los Kúrpites de San Juan Parangaricutiro es una manifestación cultural vinculada a los jóvenes solteros en su cortejo de enamoramiento. Esta tradición representa la llegada de San José y la Virgen María a través de las figuras del Tarépiti y la Maringuía, quienes simbolizan la protección comunitaria.

Esta danza es un legado cultural que preserva la identidad purépecha al fusionar elementos religiosos y festivos; su origen se remonta al siglo XVI en el antiguo San Juan Parangaricutiro. Actualmente, los descendientes del pueblo sepultado por el volcán Paricutín conservan esta tradición, destacó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

Los Kúrpites, vocablo que significa “los que se juntan”, representan la colectividad mediante gestos de bienvenida y unión. Su coreografía dinámica evoca el simbolismo de la evangelización y destaca por la precisión técnica de sus movimientos. En la danza intervienen la “Maringuía”, hombre vestido de mujer con una máscara que representa a la Virgen María, y el “Tarépiti”, quien asume el papel de San José.

La indumentaria del Tarépiti incluye una máscara con cabellera de crines, paño rojo, cascabeles en los tobillos, delantales, capotillo y un bastón de mando con campana. Por la espalda, tanto él como los demás danzantes lucen listones, escarchas y crines que simulan largas cabelleras.

El atuendo de los danzantes incluye delantales artesanales bordados por novias o amigas y ajustados al torso. Sobre estos se porta una manga de lana similar a un sarape, decorada minuciosamente con aplicaciones de lentejuela y chaquira que otorgan identidad a la vestimenta actual.