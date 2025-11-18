Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2025. El ombudsperson, Josué Mejía Pineda, y la presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Michoacán (JAP), Livier Julieta Soto González, firmaron un convenio de colaboración, a través del cual el organismo público se compromete a compartir con la JAP las Guías Metodológicas para las Visitas de Supervisión de Derechos Humanos, elaboradas por la CEDH.

En el acto, Mejía Pineda dijo que la CEDH participa de manera proactiva y coordinada con todas las instituciones, por lo que la alianza que se genera a través de la firma del convenio, busca fortalecer las acciones del trabajo conjunto, y resaltó la labor de la Junta de Asistencia, ya que permite regular, revisar y ver cuáles son las acciones y cuáles las fallas estructurales que pueden existir en las instituciones privadas.

Agregó que, es atribución del organismo contribuir a la capacitación en materia de Derechos Humanos, a fin de fortalecer la cultura del respeto, inclusión y paz social.

Con esta visión, la CEDH pasa de ser observadora a participar de manera proactiva y coordinada, en beneficio de las y los michoacanos.

Por su parte, la presidenta de la JAP, comentó que la institución atiende a 6 grupos asistenciales, como casas hogar, asilos, centros de atención a personas con discapacidad y centros de rehabilitación, ejerciendo asesoría, evaluación, coordinación, cuidado y vigilancia de los mismos.

Por ello, agregó, la capacitación en Derechos Humanos que les brinde la CEDH, es de vital importancia.

Al término del acto protocolario, las y los visitadores, tanto de la Junta de Asistencia Privada como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos participaron en la presentación de las Guías Metodológicas para las Visitas de Supervisión de Derechos Humanos, elaboradas por la CEDH, que estuvo a cargo de Jonatan Isahib Villa Vargas, Secretario Técnico del organismo, mientras que Edgar Enrique Morelos Sierra, profesional especializado, adscrito a la Secretaría Técnica, compartió la forma de llenar los anexos y los procedimientos para la realización de las visitas de supervisión.