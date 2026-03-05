Pátzcuaro, Michoacán, El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, se posiciona como el segundo mejor alcalde evaluado de Michoacán y se mantiene dentro de los primeros 16 lugares a nivel nacional, de acuerdo con el Ranking MITOFSKY de febrero de 2026, resultado que refleja el respaldo ciudadano al clima de tranquilidad que se ha logrado y sostenido en el municipio.

El estudio lo ubica con 55.9% de aprobación ciudadana y en el lugar 16 nacional dentro de los 150 presidentes municipales evaluados, consolidando a Pátzcuaro como referente de gobernabilidad, cercanía y atención a las principales necesidades de la gente.

En el ámbito estatal, esta medición confirma que Julio Arreola se encuentra entre los perfiles con mayor respaldo en Michoacán, particularmente por la conducción de acciones y decisiones enfocadas en preservar la tranquilidad, fortalecer el orden y mantener a Pátzcuaro en calma, con trabajo permanente y presencia en territorio.

Asimismo, en la evaluación por partido, Julio Arreola se coloca en el primer lugar entre los alcaldes del Partido Verde Ecologista de México, con 55.9% de aprobación.

Julio Arreola reiteró que se continuará trabajando con cercanía, responsabilidad y resultados para seguir cuidando la tranquilidad y construir un mejor futuro para las familias patzcuarenses.