Pátzcuaro, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola, en coordinación con la Dirección de Salud, encabezó la inauguración del Centro de Bienestar Animal, un espacio creado para fortalecer el cuidado, la protección y la atención de los animales, así como la concientización sobre la salud pública y la tenencia responsable de mascotas.

Durante la ceremonia, el alcalde expresó que este centro representa el cumplimiento de un compromiso con la ciudadanía y un paso firme hacia un Pátzcuaro más solidario y responsable:

“Para nosotros, la salud animal ha sido una prioridad, porque sabemos que está directamente vinculada a la salud pública. Hoy estamos cumpliendo un sueño que la sociedad civil venía impulsando desde hace más de 10 años. Este centro será un lugar permanente para esterilizaciones, atención y educación en tenencia responsable, en beneficio de nuestra gente y de nuestros animales”, señaló Arreola Vázquez.

Por su parte, la directora de Salud, destacó que este proyecto nació como un anhelo ciudadano y hoy se materializa gracias al trabajo conjunto entre autoridades municipales, asociaciones rescatistas, empresarios, especialistas y sociedad civil organizada.

El Centro de Bienestar Animal brindará servicios de esterilización permanente, campañas de vacunación, atención a emergencias y programas de concientización, en un esfuerzo integral por reducir el abandono, fomentar la tenencia responsable y garantizar el bienestar de los animales de compañía.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Pátzcuaro reafirma su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y el trabajo conjunto con la ciudadanía, dejando bases sólidas para que este proyecto trascienda y siga creciendo en beneficio de las futuras generaciones.