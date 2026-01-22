Pátzcuaro, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la educación y apoyar la economía de las familias, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la entrega de más de 260 tarjetas de las becas Rita Cetina, dirigidas a madres, padres y tutores de estudiantes de nivel básico del municipio.

Durante el evento, Julio Arreola reconoció el respaldo del Gobierno de México por impulsar estos apoyos y destacó que cuando existe coordinación entre Federación, Estado, municipio y comunidades indígenas, los recursos llegan de mejor manera a quienes más lo necesitan. Subrayó que estos programas fortalecen la economía familiar y ayudan a que Pátzcuaro continúe avanzando.

El presidente municipal reiteró que la educación es una prioridad para su administración y llamó a las familias a destinar esta beca al bienestar y formación de sus hijas e hijos, al señalar que una sociedad preparada, organizada y con valores es clave para el futuro del municipio, del estado y del país. Asimismo, exhortó a madres y padres a acompañar a niñas, niños y jóvenes, cuidando su entorno y sus amistades para prevenir riesgos y fortalecer su desarrollo integral.

Arreola Vázquez destacó que el Ayuntamiento de Pátzcuaro ha intervenido en la mayoría de las escuelas del municipio mediante programas federales y estatales, además de recursos municipales, para mejorar la infraestructura educativa y las condiciones de aprendizaje.

Finalmente, el alcalde reafirmó que estas acciones se alinean al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y reiteró su compromiso de seguir trabajando para que Pátzcuaro se mantenga como un municipio reconocido a nivel nacional e internacional, gracias al esfuerzo de su gente trabajadora y honesta.