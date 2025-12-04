Pátzcuaro, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola participó como jurado e invitado especial en la presentación de los proyectos transversales IMPACTA y PROYECTA+ de la Preparatoria ICEP, iniciativas académicas que impulsan el conocimiento aplicado y la innovación juvenil con impacto social.

Arreola destacó que estos trabajos no solo demuestran talento, sino la capacidad real de la juventud para transformar su entorno a través de soluciones creativas y basadas en evidencia. Subrayó que las ideas presentadas responden a temas vinculados con salud, medio ambiente, tecnología, igualdad de género y participación comunitaria.

“Los proyectos que están presentando van a impactar la vida diaria de cada uno de nosotros. Felicito a todos los muchachos por ese ingenio y esa dedicación. El día de mañana ustedes serán quienes dirijan empresas, instituciones educativas o incluso gobiernos”, expresó el presidente municipal.

La directora del plantel, Erika Camacho Corza, explicó que IMPACTA sustituye exámenes tradicionales por proyectos reales donde los jóvenes aplican investigación, creatividad, trabajo colaborativo y metodologías activas. Señaló que la meta es que cada propuesta trascienda el aula y se convierta en una acción concreta.

Durante el evento, los estudiantes expusieron prototipos, campañas sociales, propuestas ambientales e investigaciones científicas desarrolladas durante el cuatrimestre. Las presentaciones fueron evaluadas por un jurado especializado, y el proyecto ganador representará a Pátzcuaro en la fase estatal en Lázaro Cárdenas en 2026.

El Gobierno de Pátzcuaro reiteró su compromiso con las iniciativas educativas que fortalecen la formación integral y construyen ciudadanía responsable. Julio Arreola reconoció que este tipo de actividades consolidan el liderazgo juvenil y posicionan a Pátzcuaro como un municipio donde la educación se vive con propósito y visión de futuro.