Pátzcuaro, Michoacán, 20 de noviembre de 2025.- Con la participación entusiasta de escuelas, bandas de guerra, deportistas y asociaciones, el presidente municipal Julio Arreola encabezó el tradicional desfile conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, que volvió a llenar de vida y color las calles del Centro Histórico.

Cientos de familias se dieron cita desde temprana hora para disfrutar del recorrido, donde se presentaron rutinas deportivas, cuadros artísticos y exhibiciones llenas de energía. Los contingentes avanzaron por las principales calles de la ciudad, mostrando la unidad, disciplina y talento de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Las instituciones educativas, culturales y deportivas participaron de manera activa, reafirmando una vez más el compromiso de Pátzcuaro con sus tradiciones, su identidad y el fortalecimiento de los valores cívicos. La respuesta masiva de la ciudadanía destacó el arraigo y el orgullo que esta fecha sigue representando para el municipio.

Julio Arreola agradeció a todas y todos quienes se sumaron a la conmemoración, reconociendo el esfuerzo de maestras, maestros, padres de familia, entrenadores y participantes. Señaló que mantener vivas nuestras fechas históricas es fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia y para que las nuevas generaciones conozcan y valoren el legado de quienes construyeron la nación.

“El desfile de este año es una muestra de que Pátzcuaro sigue unido, fuerte y orgulloso de su historia. Nuestras tradiciones siguen más vivas que nunca”, expresó el presidente municipal.

El Gobierno de Pátzcuaro reafirma su compromiso con la preservación de nuestras tradiciones patrias y con la promoción de actividades que fortalezcan la convivencia, el civismo y el orgullo de ser mexicanos.