Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó el tradicional desfile cívico-deportivo para conmemorar el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, donde la historia y la fuerza física unieron a miles de familias en el corazón de Morelia.

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, el mandatario observó el paso de 2 mil 580 participantes por la avenida Madero, entre estudiantes de educación media superior y superior, trabajadores estatales y municipales, integrantes de asociaciones deportivas, militares y guardias nacionales, entre otros participantes.

Las descubiertas de motociclistas de la Policía Morelia y de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) fueron las encargadas de iniciar el recorrido.

Ramírez Bedolla destacó que cada paso, formación y esfuerzo mostrados nos recuerdan que el deporte también es una herramienta para impulsar el desarrollo de las y los jóvenes, al tiempo que honra el espíritu y une al pueblo que avanza con firmeza.

Luego de poco más de una hora, el desfile concluyó sin novedad con la participación de 28 contingentes, informó al gobernador el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal.

Acompañaron al mandatario la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Giulianna Bugarini Torres; el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo Poder Judicial del Estado, Hugo Gama Coria; el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña; el comandante de la 21 Zona Militar, Juan Bravo Velázquez; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Roberto Molina García; entre otras autoridades estatales y municipales.